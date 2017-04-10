МИДЕИ сообщило, есть ли граждане Молдовы среди пострадавших в Египте

КИШИНЕВ, 10 апр — Sputnik. У Министерства иностранных дел и евроинтеграции на данный момент нет данных о том, пострадали ли граждане Молдовы в Египте в результате взрыва, сообщили корреспонденту Sputnik в пресс-службе МИДЕИ.

"На данный момент (9.45) у нас нет информации о гражданах Молдовы, пострадавших в Египте", — сообщили в пресс-службе МИДЕИ.

Днем, 9 апреля, мощный взрыв прогремел у церкви в городе Александрия в Египте.

Утром взрыв прогремел во время службы в церкви города Танта провинции Гарбия. По предварительной информации, взрывное устройство большой мощности взорвалось в зале для молящихся. По словам очевидцев, взрыв осуществили смертники. При взрыве погибли более 30 человек, от 50 до 70 человек получили ранения >>>

Также в ведомстве отметили, что на данный момент нет и информации о том, пострадали ли граждане Молдовы в Москве при столкновении поездов и при теракте в Стокгольме.

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