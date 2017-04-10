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Подготовка к Пасхе

Молдова предпасхальная: ярмарки, торговля и оживление на границе

© Sputnik/ Егор Еремов
Общество
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Тема:
Пасха 2017: история, обычаи, традиции (6)
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До одного из главных православных праздников остались считанные дни: как готовятся в Молдове к Пасхе

КИШИНЕВ, 10 апр — Sputnik. В Молдова вовсю идет подготовка к одному из самых главных религиозных праздников — Пасхе. В этом году православные отмечают Пасху 16 апреля. Последняя неделя перед праздником называется Страстной седмицей (Страстная неделя) и она особо чтится верующими. У каждого из семи дней этой недели есть своя особенность, подчеркивая которую, к его названию добавляют слово "великий". Понедельник Страстной седмицы называется "Великим понедельником", вторник "Великий вторник", и так до самой Пасхи, Воскресения Христова.

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Sputnik.Stringer
© Sputnik. Stringer
Вкусные рецепты: как приготовить пасхальный кулич

На границе людно

В преддверии Пасхи увеличивается число пересечений государственной границы Молдовы — на праздники в страну возвращаются наши соотечественники, которые находятся на заработках за границей. Погранполиция Молдовы приняла ряд дополнительных мер для оптимизации пограничного трафика в целях сокращения времени прохождения необходимой проверки. Таким образом, планируется избежать формирования очередей на КПП.

Для того, чтобы не застрять в пробке при пересечении границы, рекомендуется использовать приложение "TRAFIC ONLINE" и выстраивать маршрут исходя из загруженности контрольно-пропускных пунктов.

Базарные дни

Перед праздниками особенно оживлены рынки. Продавцы столичных рынков отмечают бойкую торговлю перед праздниками. Торговые ряды ломятся под  грузом всевозможной праздничной атрибутики и необходимыми для пасхального стола товарами.

Пасхальная продукция
© Sputnik/ Максим Богодвид
Пасхальная продукция

Особенно хорошо идет продажа яиц, мяса, брынзы и овощей.
Целые очереди выстраиваются и к прилавкам сластями. Как отмечают торговцы, спросом пользуются конфеты и недорогое печенье — ведь впереди поминальные дни.

Пасхальные ярмарки

По всей стране стартовали пасхальные ярмарки, где можно приобрести сувениры, изделия местных мастеров, украшения и аксессуары, а также всевозможные пасхальные сласти, куличи и многое другое.

Pască
© Sputnik/ Evghenii PANASENCO
Пасхальная продукция

Один из самых масштабных пасхальных базаров открылся в центре Оргеева. Ярмарку, ставшую уже традиционной, как отметили в пресс-службе мэрии города, в этом году поддержали более десяти местных экономических агентов.

Помимо традиционной праздничной продукции, которую можно найти на ярмарочных прилавках, на территории импровизированного пасхального городка размещены выставка голубей и зайцев, специальные домики, в которых проводятся мастер-классы для детей, а также боксы для сбора денежных средств в помощь питомцам приюта для бездомных животных Оргеева.

Благодатный огонь

Молдавская делегация отправится в Иерусалим в четверг за благодатным огнем. Митрополита Кишинева и всея Молдовы Владимира в поездке сопроводят еще четыре священнослужителя. В республику благодатный огонь доставят уже в пятнадцатый раз. В сквер Кафедрального собора Рождества Христова в Кишиневе его привезут вечером в субботу, 15 апреля. Оттуда частицы пламени передадут во все Храмы республики.

Благодатный огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова. Огонь загорается ежегодно в Храме Гроба Господня в Иерусалиме в канун Пасхи по молитвам патриарха Иерусалимского. В это время в Храме и на прилегающих улицах и площадях находится множество представителей православного духовенства и десятки тысяч паломников.

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Тема:
Пасха 2017: история, обычаи, традиции (6)

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Теги:
базар, ярмарка, подготовка, граница, Пасха, Молдова
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