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Пограничная полиция Молдовы

Как сэкономить время при прохождении границы Молдовы перед праздниками

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI
Общество
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В канун пасхальных праздников наши соотечественники возвращаются в Молдову: Погранполиция работает в усиленном режиме

КИШИНЕВ, 10 апр — Sputnik. В преддверии пасхальных праздников в Молдову начинают возвращаться трудовые мигранты. Пограничники отмечают оживление на контрольно-пропускных пунктах. Как заявила Sputnik пресс-секретарь Пограничной полиции Молдовы Раиса Новицки, уже начинает расти поток пересечения государственной границы республики.

"К примеру, в начале прошлой недели число пересекающих границу граждан не превышало 40 тысяч в день. Но только за вчера через контроль-пропускные пункты прошли 55 тысяч человек. При этом около 30 тысяч граждан зарегистрировано на въезде в страну", — сказала Новицки.

Для сокращения времени прохождения проверки на контрольно-пропускных пунктах и для того, чтобы избежать формирования очередей Погранполиция предприняла ряд мер.

Несколько советов, чтобы сэкономить время при прохождении границе:

— Проверьте сроки действия документов, которые необходимы для путешествия и пересечения границы. Если планируете отправиться в поездку с детьми, то также убедитесь в том, что их документы в порядке. Дополнительную информацию можно найти на официальном сайте Погранполиции.

— Для того, чтобы избежать очереди на КПП, рекомендуется пересекать пограничные пункты, руководствуясь приложением TRAFIC ONLINE.

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Теги:
проверка, контроль, Пограничная полиция, Молдова
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