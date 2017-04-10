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Судебный молоток

Фигуранты дела о покушении на Плахотнюка помещены под арест

© Sputnik/ Andrei Starostin
Общество
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Тема:
Предотвращение убийства Плахотнюка (7)
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Кишиневский суд удовлетворил ходатайство прокуроров и поместил всех задержанных по делу о попытке заказного убийства лидера Демпартии Молдовы и бизнесмена Владимира Плахотнюка под предварительный арест

КИШИНЕВ, 10 апр — Sputnik. Все восемь задержанных на территории Молдовы граждан, проходящих по делу о попытке заказного убийства лидера Демократической партии Молдовы и бизнесмена Владимира Плахотнюка, помещены решением суда под предварительный арест на 30 дней, заявил Sputnik замглавы прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам Виталие Бусуйок.

По его словам, правоохранительные органы продолжают следственные мероприятия.

"Конечно, некоторые подозреваемые дают показания. На этом этапе изучаем их заявления. Мы продвигаемся все дальше. Практически каждый час проводятся какие-то следственные мероприятия, потому что раскрываются все новые и новые обстоятельства", — отметил Бусуйок.

Он еще раз подчеркнул, что в интересах следствия не может сообщить всех подробностей и имена фигурантов дела, отметив, что задержанным грозит от 15 до 20 лет заключения.

Лидер Демпартии Молдовы Владимир Плахотнюк
© Photo: Facebook / Vlad Plahotniuc
Киллеру обещали 200 тысяч долларов за убийство Плахотнюка

Представитель стороны защиты подозреваемых сообщила, что адвокаты намерены опротестовать решение инстанции.

Фигуранты дела будут отбывать предварительный арест в пенитенциаре №13 в Кишиневе.

В пятницу, 7 апреля, по подозрению в попытке покушения на Плахотнюка на территории республики задержаны восемь человек, из которых шестеро — граждане Молдовы и еще двое — граждане Украины. На территории Украины правоохранительными органами параллельно задержаны девять человек.

Информацию о готовящемся покушении на гражданина Молдовы передали правоохранительным органам этой страны украинские коллеги. По данным следственных органов соседней страны, гражданин Украины, известный в преступном мире, получил заказ на убийство Плахотнюка за 200 тысяч долларов США. Половина этой суммы уже была выплачена в качестве аванса.

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Тема:
Предотвращение убийства Плахотнюка (7)

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Теги:
предварительные арест, Виталие Бусуйок, Владимир Плахотнюк, Молдова
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