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Пушкинские места. Музей-заповедник А.С. Пушкина в усадьбе Вязёмы

Как Пушкин переживал кишиневские землетрясения

© Sputnik/ Сергей Пятаков
Общество
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Тема:
Узнай Молдову! (125)
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Пушкинист Виктор Кушниренко рассказал, как Пушкин переживал землетрясения в Кишиневе

КИШИНЕВ, 10 апр — Sputnik. Корреспонденты Sputnik, ведя речь о землетрясениях, уже писали, что Восточная Молдова за всю свою историю пережила несколько крупных и разрушительных землетрясений — 1940, 1977, 1986 годов >>>

"Землетрясение. — Няня"

Но самым мощным, по словам директора Института геологии и сейсмологии Академии Наук Молдовы Игоря Никоары, оказалось землетрясение 1802 года, которое, кстати, ощущалось не только у нас, но и в фамильной усадьбе будущего светилы русской поэзии — Александра Пушкина.

"Самое сильное землетрясение — это землетрясение 1802 года. Инструментально в то время землетрясения еще не фиксировали, однако архивные данные говорят о его разрушительном характере. В имении Михайловском, усадьбе Пушкиных, все памятники на аллее были повалены", — резюмировал Никоара.

Пушкинист Виктор Кушниренко в беседе с корреспондентом Sputnik заметил, что стихийные бедствия беспокоили Пушкина с самого детства. Несмотря на то, что землетрясение 14 октября 1802 года в Москве считалось легким, оно запомнилось поэту на всю жизнь.

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"В 1830 году Пушкин набросал "Первую программу записок" — от семьи отца, своего рождения и до поступления в лицей. И в числе первых жизненных впечатлений пометил: "Юсупов сад. — Землетрясение. — Няня…", — рассказал Кушниренко.

Орлова сшибло с ног

Но по-настоящему поэт столкнулся с этим бедствием в Бессарабии, куда был отправлен в ссылку в 1820 году за свободолюбивые стихи.

"Изучая в петербургских архивах все особенности 1823 года, когда поэт в Кишиневе начал писать 9 мая свой знаменитый ныне роман в стихах "Евгений Онегин", я обратил внимание на то, как много стихийных бедствий фиксировалось в газете "Русский инвалид", читаемой и в Кишиневе. Грозы, наводнения, пожары, землетрясения… Например, о нескольких землетрясениях сразу сообщалось в номерах 63, 131: "В Бухаресте ощутимы были 7-го пр. м., в половине 6-го часа по полудни, два, довольно сильные удары землетрясения. Таковой же последовал и 9-го числа, в 3 часа по полудни. Оный сопровождался некоторого рода свистом, подобным реву бурнаго ветра. Сие было тем замечательнее, что в воздухе господствовала совершенная тишина"", — сообщил Кушниренко.

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В 1821 году первое землетрясение произошло 14 июля. Дом бессарабского наместника Ивана Инзова тогда не пострадал. Но кишиневский друг поэта, командир 16-й пехотной дивизии генерал-майор Михаил Орлов писал своей молодой жене в Одессу: "Нынче в семь часов поутру было у нас землетрясение. При первом ударе я вскочил с постели, второй меня сшиб с ног".

"Пятого ноября случилось второе за год сильное землетрясение. По воспоминаниям В. П. Горчакова, "было сильное землетрясение", "за обедом у Орлова попадали бутылки со стола". Дом Донича, который снимал Инзов и где с ним жил Пушкин, пострадал: "стены дома треснули, раздались в нескольких местах, генерал Инзов принужден был выехать из дома, но Пушкин остался в нижнем этаже". С ним был "его крепостной лакей, очень верный и преданный малый, Никита"", — приводит свидетельства пушкинист.

Странности гения

А. С. Пушкин
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По его словам, тогда же в Пушкине стали замечать "несколько странностей, быть может, неизбежных спутников гениальной молодости. Он носил ногти длинней ногтей китайских ученых. Пробуждаясь от сна, он сидел голый в постели и стрелял из пистолета в стену".

"Инзов переехал в просторный дом К. Ф. Бодеско, назначенного исправником в Бельцы. Дом огородами примыкал к дому Донича. Пушкин тут бывал, обедал. Но в апреле и он покидает дом Донича. Правда, поселяется не в новом жилище Инзова, а в молдавской мазанке — на квартире своего близкого приятеля Н. С. Алексеева. Это было рядом и с домом Донича, и с домом Бодеско. И его творческие взлеты на нашей земле продолжались. Несмотря ни на какие землетрясения, ни на какие стихийные и социальные бедствия", — заключил Кушниренко.

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Тема:
Узнай Молдову! (125)

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Теги:
землетрясение, Александр Пушкин, Молдова, Кишинев
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