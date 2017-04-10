По делу о попытке покушения на Плахотнюка задержан еще один человек

КИШИНЕВ, 10 апр — Sputnik. По делу о попытке покушения на бизнесмена и лидера Демократической партии Молдовы Владимира Плахотнюка задержан еще один человек, заявил Sputnik замглавы прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам Виталие Бусуйок.

Таким образом, общее число фигурантов этого дела увеличилось до 18 человек. Восемь из них были задержаны в пятницу, 7 апреля, на территории Молдовы и еще девять человек — в Украине.

"Задержанный сегодня гражданин выполнял роль проводника. Он обеспечил переброску через государственную границу нескольких членов преступной группировки для выполнения заказного убийства", — сказал Бусуйок.

По словам прокурора, все члены преступной группировки обвиняются в подготовке заказного убийства человека. Фигурантам этого дела грозит от 15 до 20 лет тюрьмы. В понедельник суд столичного сектора Центр постановил поместить восьмерых задержанных 7 апреля под предварительный арест на 30 дней. Фигуранты дела будут отбывать предварительный арест в пенитенциаре №13 в Кишиневе.

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