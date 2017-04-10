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Пасхальное богослужение

Сойдет ли в этом году благодатный огонь в Иерусалиме

© Sputnik/ Алексей Филиппов
Общество
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В субботу вечером, 15 апреля, из Иерусалима в Кишинев будет доставлен Благодатный огонь. Это уже стало традицией

КИШИНЕВ, 10 апр — Sputnik, Нику Гончар. Огонь привезут в главный храм страны, — кишиневский Кафедральный собор Рождества Христова,- до начала праздничного Богослужения, примерно к 11 часам вечера, сообщил корреспонденту Sputnik источник в Митрополии Молдовы. 

Максим Мелинти
© Sputnik / MIROSLAV ROTARI
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Когда огонь будет в храме, священники и миряне зажгут от него специальные лампады и распространят его далее.

Считается, что первым свидетелем схождения огня был апостол Петр: узнав о Воскресении Христа, он поспешил к гробнице и увидел там, где прежде лежало тело, свет. Первые письменные упоминания о священном огне можно встречаются у Григория Нисского, Евсевия и Сильвии Аквитанской и датируются IV веком. В них есть описание и более ранних схождений. 

Также существует легенда, что если святой огонь не сойдет, то это первый признак того, что начнется приближение конца Света.

Сейчас ситуация на Ближнем Востоке весьма напряженная. Одно из пророчеств Иерусалимской православной церкви, гласит:

"Коль пролилась кровь христиан у Гроба Господня, значит, скоро закроется вход к этой величайшей святыне и настанут для Церкви Христовой особенно тяжкие времена".

Кстати, был единственный случай в истории, когда схождение Благодатного огня произошло за пределами Храма по молитвам православного патриарха. Произошло это в 1579 г.

Тем не менее, существует три поверья, которые могут свидетельствовать о том, что конец света близок. Первое — если будет найден Ноев Ковчег. Второе — когда засохнет Мамврийский дуб, под которым Авраам встретил Трех Ангелов — Святую Троицу. И третье, — если не сойдет Благодатный огонь.

Как сказано в Писании, все знаки, которые мы получим о приближении конца света, это и будет подтверждением последних дней жизни на земле.
В прессе периодически появляется информация о том, что якобы найдены фрагменты ковчега Ноя. Знаменитый Мамврийский дуб в XX веке усох и обломился, но от его корней тянется маленький побег…

Сойдет ли в этом году Благодатный огонь? Поживем —увидим.

Подготовлено на основе открытых источников.

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Теги:
Мамврийский дуб, Воскресение Христа, благодатный огонь, пасха, храм, Иерусалим, Молдова, Христианство
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