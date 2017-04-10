Кишинев во вторник будет без воды - кому на этот раз не повезло

КИШИНЕВ, 10 апр — Sputnik. Во вторник, 11 апреля в связи с проведением запланированных ремонтных работ в некоторых домах Кишинева будет временно отключена вода.

Речь идет о домах на улицах Варшовия, Дечебал, 76, 93-139; Дачия, 23; К. Брынкуш, 110; на переулках Львова, Прага и София.

Вода будет отключена в интервале с 22.00 часов до 05.00 часов следующего дня.

После завершения работ подача воды возобновится по запланированным параметрам. Более подробную информацию можно получить по телефонам Центральной диспетчерской столичного Апэ-Канала — ‎022-25-66-66 или ‎022-85-77-77.