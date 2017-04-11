19:15 11 Апреля 2017
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 19°C
Прямой эфир
Поиск
А.Леонов

Космонавт Алексей Леонов: Молдова для меня целый космос

© RIA Novosti. Dmitri Korobeinikov
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
День космонавтики 2017 (18)
27920

Космонавт Алексей Леонов успел в свое время организовать в Молдове соревнования ГТО и погулять на свадьбе.

КИШИНЕВ, 11 апр — Sputnik. Говорят, что первый космонавт Земли Юрий Гагарин, побывав в Криковских подвалах, признавался, что выбраться из них было труднее, чем из космоса. Это, подчеркнул Гагарин, одно из чудес света замечательной "планеты" Молдавии. А главное здесь — "удивительные природа, люди и их деяния в этой замечательной республике".

Первая с мире женщина-космонавт Валентина Терешкова перед полетом в космос
© Sputnik/ РИА Новости
Валентина Терешкова: первая женщина в космосе
20

Оставила ли Молдова столь сильное впечатление у другого знаменитого советского космонавта, Алексея Леонова, выяснял у него самого корреспондент Sputnik. 

Напомним, что Леонов стал первым человеком, вышедшим в открытый космос.

Космонавт Леонов: летать в космос не сложно, вопрос только — зачем? >>>

"Да, было страшно. Только глупый не испугается такого. А нормальный человек должен понимать уровень опасности. Я тогда ощущал себя человеком, идущим в никуда. Но есть еще и гражданский долг. Мой состоял в том, чтобы выяснить, может ли человек работать в открытом космосе. Оказалось, что может, но это очень сложно", — рассказал Леонов.

Позже Алексей Архипович работал председателем всесоюзного ГТО ("Готов к труду и обороне!" — норма физвоспитания населения — прим.ред.). Один из ежегодных заключительных чемпионатов ГТО проходил в Кишиневе.

"Стояла теплая погода, и мы были этому удивлены, так как уже наступил конец октября. Думаю, что и всеобщее настроение повлияло на то, что соревнования прошли на самом высоком уровне. Местные жители отнеслись к нам с большой теплотой — даже на свадьбу пригласили", — вспоминает Леонов.

Собеседник уверен, что тех людей, на свадьбе которых он присутствовал, можно найти и сейчас. Правда, имен их он не помнит.

"Мы провели там целый вечер, участвовали во всем этом интересном действе", — отметил Леонов.

Он подчеркнул, что теплые отношения у него сложились с Петром Лучинским, тогда главой республиканского Комсомола.

"Это необычно веселый человек. Когда он стал президентом Молдовы, мне довелось посетить его инаугурацию", — добавил Леонов.

  • 18 марта 1965 года летчик-космонавт СССР Алексей Леонов впервые в истории космонавтики совершил выход в открытый космос с борта корабля Восход-2, пилотируемого Павлом Беляевым.
    Алексей Леонов в открытом космосе
    © Sputnik/
  • Летчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза Алексей Леонов на пресс-конференции, посвященной 40-летию первого выхода человека в открытый космос.
    А.Леонов на пресс-конференции
    © RIA Novosti. Dmitri Korobeinikov
  • Дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт Алексей Леонов на мероприятии, посвященном 50-летию выхода первого человека в открытый космос, в Москве.
    Дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт Алексей Леонов
    © Sputnik/ Владимир Астапкович
  • Герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР Алексей Леонов на киносъемке.
    Космонавт Алексей Леонов на киносъемке, film
    © Sputnik/ Alexander Makarov
1 / 4
© Sputnik/
Алексей Леонов в открытом космосе
Читайте, смотрите, слушайте Sputnik Молдова на родном языке — скачайте мобильное приложение для ваших смартфонов и планшетов.
Скачать приложение для iPhone >>
Скачать приложение для Android >>
Тема:
День космонавтики 2017 (18)

По теме

Валентина Терешкова: первая женщина в космосе
Китай выйдет на новый уровень покорения космоса в 2017 году
Космос зовет: ученые нашли семь планет, похожих на Землю
Возобновляются полеты туристов в космос - 9 мест на МКС пока свободны
Теги:
ГТО, космос, свадьба, Алексей Леонов, СССР, Молдова, Кишинев, Общество
Правила пользованияКомментарии





Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости


Колумнисты

пресс-центр

Мультимедиа

Алексей Леонов в открытом космосе
Космос и космонавты - лучшие фотомгновения
Вкусные рецепты: как приготовить творожный кулич на Пасху
Вкусные рецепты: как приготовить творожный кулич на Пасху
На что тратят деньги жители Кишинева
Статистика: на что тратят деньги жители Кишинева

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.