КИШИНЕВ, 11 апр — Sputnik. Говорят, что первый космонавт Земли Юрий Гагарин, побывав в Криковских подвалах, признавался, что выбраться из них было труднее, чем из космоса. Это, подчеркнул Гагарин, одно из чудес света замечательной "планеты" Молдавии. А главное здесь — "удивительные природа, люди и их деяния в этой замечательной республике".

© Sputnik/ РИА Новости Валентина Терешкова: первая женщина в космосе 20

Оставила ли Молдова столь сильное впечатление у другого знаменитого советского космонавта, Алексея Леонова, выяснял у него самого корреспондент Sputnik.

Напомним, что Леонов стал первым человеком, вышедшим в открытый космос.

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"Да, было страшно. Только глупый не испугается такого. А нормальный человек должен понимать уровень опасности. Я тогда ощущал себя человеком, идущим в никуда. Но есть еще и гражданский долг. Мой состоял в том, чтобы выяснить, может ли человек работать в открытом космосе. Оказалось, что может, но это очень сложно", — рассказал Леонов.

Позже Алексей Архипович работал председателем всесоюзного ГТО ("Готов к труду и обороне!" — норма физвоспитания населения — прим.ред.). Один из ежегодных заключительных чемпионатов ГТО проходил в Кишиневе.

"Стояла теплая погода, и мы были этому удивлены, так как уже наступил конец октября. Думаю, что и всеобщее настроение повлияло на то, что соревнования прошли на самом высоком уровне. Местные жители отнеслись к нам с большой теплотой — даже на свадьбу пригласили", — вспоминает Леонов.

Собеседник уверен, что тех людей, на свадьбе которых он присутствовал, можно найти и сейчас. Правда, имен их он не помнит.

"Мы провели там целый вечер, участвовали во всем этом интересном действе", — отметил Леонов.

Он подчеркнул, что теплые отношения у него сложились с Петром Лучинским, тогда главой республиканского Комсомола.

"Это необычно веселый человек. Когда он стал президентом Молдовы, мне довелось посетить его инаугурацию", — добавил Леонов.

Алексей Леонов в открытом космосе © Sputnik/

А.Леонов на пресс-конференции © RIA Novosti. Dmitri Korobeinikov

Дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт Алексей Леонов © Sputnik/ Владимир Астапкович

Космонавт Алексей Леонов на киносъемке, film © Sputnik/ Alexander Makarov 1 / 4 © Sputnik/ Алексей Леонов в открытом космосе

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