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По делу о коррупции в Молдове задержаны 19 человек

© Sputnik/ Miroslav Rotari
Общество
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Тема:
Обыски в Молдове (24)
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Всего открыто 12 уголовных дел по фактам пассивной коррупции, извлечения выгоды из влияния, превышения служебных полномочий и злоупотребления властью

КИШИНЕВ, 11 апр — Sputnik. Обыски в Молдове завершились. В общей сложности по делу о коррупции были задержаны 19 человек.

"Офицеры Национального антикоррупционного центра и прокуроры по борьбе с коррупцией задержали на 72 часа 19 человек. Среди них три мэра, бухгалтер одной из мэрий, пять директоров гимназий и один замруководителя лицея, а также главы и сотрудники девяти компаний", — сказала пресс-секретарь Национального антикоррупционного центра (НАЦ) Анжела Старински.

По ее словам, они подозреваются в организации незаконных тендеров, проводимых в рамках инвестиционных проектов, в пользу ряда экономических агентов.

"Речь идет об оплате работ по повышению эффективности потребления энергии, термоизоляции, строительству и капитальному ремонту на сумму в 28 миллионов леев (примерно 1,4 миллиона долларов – ред.)", — добавила Старински.

Офицеры НАЦ
© Sputnik / MIROSLAV ROTARI
Обыски с продолжением: как правительство Молдовы "очищают" от коррупции

Как отметила представитель правоохранительных органов, открыто 12 уголовных дел по фактам пассивной коррупции, извлечения выгоды из влияния, превышения служебных полномочий и злоупотребления властью. Все задержанные — выходцы из ЛДПМ. 

"Сегодня проведено свыше 60 обысков для сбора доказательств. Следственные мероприятия прошли в одном из подразделений министерства экономики и в Фонде энергоэффективности (в отношении граждан из этих госучреждений следователи выскажутся дополнительно)", — сказала Старински.

Фигуранты дела доставлены в следственные изоляторы НАЦ. Им грозит до 15 лет тюрьмы со штрафами и лишением права занимать определенные должности.

"Расследование по этим уголовным делам продолжается", — сказала Старински.

Среди задержанных: мэр села Чимишены (район Криуляны); мэр коммуны Кеселия Маре (район Кагул); мэр села Корлэтэнь (район Рышканы); главный бухгалтер мэрии Рышкан; директор гимназии им. "Александрины Русу" в Данченах (район Яловены); руководитель гимназии им. "М Витязул" в Страшенах, он же занимает пост члена районного совета Страшен; директор начальной школы в селе Баурчи (район Чадыр-Лунга); руководитель гимназии в селе Боканы (район Фалешты); директор гимназии в селе Хэснэшений Марь (район Дрокия); замглавы (экс-директор) теоретического лицея им. "Д. Кантемира" (Рышканы); шесть директоров ряда компаний и три инженера.

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Тема:
Обыски в Молдове (24)

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Теги:
обыски, задержание, НАЦ, Анжела Старински, Молдова
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