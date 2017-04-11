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Переезд

Проблемы миграции из Молдовы: куда уезжают граждане республики на ПМЖ

© Sputnik/ Сергей Пивоваров
Общество
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Прекрасное далеко: куда и от чего уезжают граждане Молдовы, бросая своих родственников и дома

КИШИНЕВ, 11 апр — Sputnik. Каждый год тысячи граждан Молдовы покидают республику в поисках лучшей жизни. Статистика, правда, печальная. Согласно данным переписи населения, проводимой в республике в 2014 году, население нашей страны сократилось до 2 миллионов 998 тысяч 235 человек. Для сравнения согласно итогам переписи 2004 года в Молдове насчитывалось 3 миллиона 383 тысячи 332 человека.

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По оценкам ряда местных специалистов, к 2050-му году население Молдовы сократится до полутора миллиона человек. Столь пессимистичный прогноз объясняется продолжающейся тенденцией миграции граждан и негативным приростом населения.

Власти республики признают, что высокий уровень миграции приводит к значительным демографическим проблемам в обществе, а также к социально-экономическому спаду. Переезды на заработки или на ПМЖ в другие страны усугубляют и проблему дефицита средств в пенсионной системе. Как правило, Молдову покидают люди в возрасте от 25-ти до 44-х лет, то есть те, кто мог бы принести пользу экономике нашей страны. Это значит, что итак достаточно больной вопрос с пенсионной системой будет только продолжать усугубляться.

Топ-5 стран, куда уезжают граждане Молдовы

Согласно данным Национального бюро статистики, в 2015 году из Молдовы на постоянное место жительство в другие страны выехало две тысячи 236 граждан. Это немногим меньше, чем годом ранее.

Основная масса эмигрантов приходится на Россию и Украину. Так, среди граждан республики, сменивших страну проживания, около тысячи уехали в РФ, а 312 — в Украину. При этом число переехавших в Россию несколько увеличилось в сравнении с данными предыдущего года. В топ-5 вошли: США, Германия и Израиль. Чуть меньше пользуются спросом Беларусь, Казахстан, Австрия и Нидерланды. И всего несколько человек перебрались в Канаду, Румынию, Чехию, Болгарию и Австралию.

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Теги:
ПМЖ, миграция, статистика, Молдова
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