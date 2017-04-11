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В Молдове семейные врачи будут выполнять и работу профильных экспертов

© Sputnik/ Игорь Зарембо
Общество
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Семейным врачам в Молдове добавят работы: терапевты возьмут на себя часть обязанностей, которые ранее исполняли узкопрофильные специалисты

КИШИНЕВ, 11 апр — Sputnik. Министерство здравоохранения Молдовы переходит на новую систему диагностирования пациентов. Ведомство предлагает, чтобы в большинстве случаев лечение назначали не узкоспециализированные специалисты, а семейные врачи. Это, по мнению чиновников от Минздрава, поможет сократить очереди в поликлиниках. В настоящее время большинство жалоб на молдавскую систему здравоохранения связаны с очередями к узкоспециализированным экспертам.

"Мы хотим, чтобы очереди длились не месяцы, как сейчас, а недели", — заявила журналистам заместитель министра здравоохранения Лилиана Лашан.

Геннадий Цуркану
© Photo: Facebook / smokefreeukraine
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Чиновница сослалась на рекомендации ВОЗ, согласно которым 80% пациентов должны лечить семейные врачи, и только в 20% случаев больных следует отправлять к узкопрофильным специалистам. Планируется, что после нововведений они будут меньше тратить времени на постановку диагноза, поскольку пациент придет уже с готовыми анализами или с обследованием, которое ранее назначил семейный доктор.

"Например, ранее любую женщину с подозрением на онкологическую патологию отправляли на консультацию к медику онкологу-маммологу. В дальнейшем к этому специалисту будут посылать только тех женщин, у которых подозрение на болезнь подтверждено ультрасонографией и маммографией, а также гинекологом по месту жительства", — пояснила представитель Минздрава.

Лашан также отметила, что семейные врачи способны диагностировать и другие заболевания, например, язву желудка или повышенное артериальное давление. В настоящее время роль терапевта в Молдове в большинстве своем сводится к бумажной работе: на основании жалоб пациента они выписывают направление к узкопрофильному специалисту. Попасть к такому врачу сложнее всего жителям отдаленных от районных центров сел. Некоторым приходится преодолевать десятки километров, чтобы получить медицинскую помощь. Ежегодно в Молдове регистрируется около 10 миллионов обращений к врачам-специалистам.

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Теги:
терапевт, семейный врач, ВОЗ, Минздрав, Лилиана Лашан, Молдова
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