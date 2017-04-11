За несколько дней Молдову залило: когда снова будет дождь

КИШИНЕВ, 11 апр – Sputnik. Всего за пару дней первой декады апреля на большей части Молдовы выпала почти месячная норма осадков. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.

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Самый сильный дождь прошел 7 и 8 апреля. По большей части за эти два дня из первой декады апреля на 75% территории страны количество осадков составило 30-45 мм. Это приблизительно 75-100% месячной нормы.

По данным синоптиков, в Кишиневе, Штефан-Водэ, Комрате и Страшенах дожди шли еще сильнее. Их количество достигло 50-63 мм, что составляет почти полторы месячные нормы.

"Лишь местами выпало 15-25 мм осадков. Это 125-200% декадной нормы", — говорится в сообщении метеорологов.

Согласно прогнозу молдавских синоптиков, небольшой дождь возможен в среду, а кратковременные грозовые дожди на севере и в центральных районах Молдовы Госгидрометеослужба ожидает в воскресенье, на Пасху.

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