Деревья, высаженные в Кишиневе в мороз, подали признаки жизни

КИШИНЕВ, 11 апр — Sputnik. Деревья, высаженные в кишиневском парке "Долина роз" на месте знаменитых акаций, дали первые признаки жизни.

"Половина деревьев на бывшей акациевой аллее в Долине роз ожила, дала почки", — прокомментировал свою видеозапись пользователь facebook Алексей Кочкин.

Ранее отмечалось, что эти зеленые насаждения, высаженные зимой, в мороз, долгое время не давали почки.

© Sputnik/ архив Sputnik Молдова На центральном бульваре Кишинева не останется деревьев

Напомним, что во второй декаде января акации на акациевой аллее в "Долине роз" спилили. В то время по всему городу и даже кое-где в районах началась вырубка деревьев, во многих случаях не сухих, а вполне живых.

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