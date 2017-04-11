К пасхальным праздникам Комбинат ритуальных услуг подготовил "сюрприз"

КИШИНЕВ, 11 апр — Sputnik. В период пасхальных праздников администрация Комбината ритуальных услуг объявила о том, что установить памятники на могилы родственников можно будет в определенные дни и за двойную плату. Как сообщили представители муниципального предприятия, такие меры предприняты с учетом того, что до праздника Пасхи и Поминальных дней осталось не так много времени, а также в связи с многочисленными обращениями для получения разрешения на выполнение работ по установке памятников на могилы умерших родственников.

"В период 8-29 апреля по запросу о проведении работ по установке памятников разрешать в исключительных случаях их выполнение по субботам в интервале 08.00 — 16.00 с двойной оплатой", — отмечено в распоряжении структуры.

При этом, если работы не окончены в указанные временные рамки, то за каждый час придется доплатить еще по 25 леев.

"Запрещается установка памятников и семейных склепов на территории муниципальных кладбищ без координации с администрацией муниципального предприятия "Комбинат ритуальных услуг", — сказано в решении структуры.

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