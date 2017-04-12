КИШИНЕВ, 12 апр — Sputnik. В среду, 12 апреля, весь мир отмечает 56 лет со дня полета первого человека в космос.

© Sputnik/ Виталий Белоусов Стремящийся к Солнцу: Гагарину исполнилось бы 83

О том, каков личный вклад Юрия Гагарина в это знаменательное для всей страны событие, написано много. А вот о том, "каким он парнем был", публикации в прессе редки до сих пор.

Sputnik вносит свою лепту в летопись о первом покорителе внеземного пространства. Здесь собраны воспоминания о пребывании Гагарина на молдавской земле, а также о том, как жители нашей страны восприняли первый полет человека в космос, и как этот человек стал для нас звездой поистине вселенского масштаба.

Нарушая регламент

С теплотой Гагарина вспоминают те, кто стал свидетелем его приезда в Кишинев. Первый космонавт в столице Молдовы — это тоже часть нашей истории, того ее периода, который уже давно перестал быть частью официального настоящего, и поэтому пуще прежнего стал нам дорог.

Гагарин, напомним, находился в Молдове с 8 по 10 октября 1966 года. Генеральный директор ИА Новости-Молдова, известный тележурналист Маргарита Цвик вспоминает эти дни в беседе с корреспондентом Sputnik.

"На состоявшихся в различных учреждениях, на заводах, в залах и даже просто на улице встречах граждане угощали Юрия Алексеевича пирогами, калачами, фруктами. Спрашивали, было ли ему страшно в космосе. Кто-то даже хотел узнать, есть ли за пределами Земли люди. Гагарин честно ответил, что он их не видел, но полагает, где-то, на далеких планетах, они должны быть, и мы не одни во вселенной. Он признавался, что не боялся за свою жизнь во время полета. Его волновало, в первую очередь, сможет ли выполнить задачу космический аппарат, в котором он вышел на орбиту, — плод многолетней работы сотен специалистов", — отметила Цвик.

Охраняли первого космонавта в Молдове, как говорится, по первому разряду. Но вопреки всем регламентам и просьбам Юрий Алексеевич выходил из машины, подходил к сотням обступавших его людей.

© Sputnik/ Игорь Взоров Сколько в Молдове памятников Юрию Гагарину

"У Гагарина, человека, который был ближе, чем все мы, к звездам, на удивление не было никакой звездности в поведении. Он приветливо махал рукой людям, стоя в машине. После встреч с руководством республики и общения с гражданами первого космонавта повезли в Криковские подвалы. Там мы сняли о нем видеосюжет. Вообще на протяжении всего визита Гагарина вокруг него всегда были кино- и телеоператоры, фиксировали каждый шаг героя-космонавта на молдавской земле", — завершила свой рассказ Маргарита Цвик.

Потом, вспоминает она, после отъезда Гагарина из Молдовы, жители республики еще долго звонили друг другу, рассказывали, где они смогли увидеть героя-космонавта, что он в этот момент делал, как смотрел, как улыбался. А улыбался он всегда восхитительно!

И дерева не осталось…

Президент "Авто-радио" в Молдове Григорий Кушнир, бывший в те годы членом бюро Центрального комитета Ленинского комсомола (ЦК ЛКСМ) Молдавии отметил в беседе с корреспондентом Sputnik, что Гагарин очень тепло относился к нашей республике.

"Когда в Москве проходил пленум ЦК Всесоюзного ленинского комсомола (ВЛКСМ) или другие мероприятия общесоюзного масштаба, Юрий Алексеевич постоянно был с делегацией из Молдавии. Возможно, его тянуло к нашим представителям после визита в Молдавию", — сказал Кушнир.

По его словам, Гагарин мог днями и ночами проводить время с делегатами от Молдовы, и, конечно же, без песен и молдавского вина эти встреч не обходились.

"Он часто вспоминал места, где успел побывать во время визита в Молдавию, в частности, о Крикова. Об этих подвалах он говорил, что это самое сильное впечатление для него после космоса", — вспоминает Кушнир.

Он добавил, что Гагарин во время визита в Кишиневе посадил два дерева — на Аллее дружбы в парке Пушкина и в парке на Рышкановке. Это была традиция для всех высоких гостей края. Табличка, установленная у дерева, посаженного в парке Пушкина, не сохранилась после развала Союза.

Надпись на ней гласила: "Дерево посажено летчиком-космонавтом, Героем Советского Союза Гагариным Юрием Алексеевичем".

"Дерево сажали Юрий Гагарин, Петр Лучинский, председатель горисполкома, несколько работников ЦК… Посадил саженец, а смотрите, какое дерево вымахало! Оно же быстрорастущее. А потом на этой волне, после развала Союза, поснимали все таблички! Ну, уж Гагарина можно было бы оставить! Все-таки номер один на планете…", — печально заметил Кушнир.

Всех не переименуешь

В Молдове, на правом берегу Днестра, есть единственный памятник первому космонавту Юрию Гагарину. Он находится в селе Березложь Оргеевского района. При поддержке Посольства России в Молдове и представительства Россотрудничества монумент был отреставрирован.

Памятник был установлен в 1974 году по инициативе членов колхоза имени Юрия Гагарина. Сейчас это еще одно памятное место, связанное с пребыванием в Молдове первого космонавта Земли.

Еще один монумент Гагарину находится в Приднестровье. Он стоит в Тирасполе недалеко от здания университета имени Тараса Шевченко, на бульваре, который тоже носит имя Гагарина.

Несколько лет назад инициативная группа собирала подписи для строительства в Кишиневе памятника Юрию Алексеевичу, но эту идею до сих пор не удалось реализовать. Более того, городские власти переименовали улицу Космонавтов и даже думали сделать то же самое с бульваром Гагарина. Только благодаря давлению общественности глава кишиневской мэрии прекратил нападки на имя первого космонавта планеты.

Примеры на Западе

А на Западе память о Гагарине не уничтожают, а совсем наоборот. Бюст первому космонавту недавно установили в США, в Колорадо-Спрингс. На сайте Роскосмоса сообщается, что бюст установили в связи с началом работы 33-го космического симпозиума.

"Надеюсь, что открытие бюста Юрия Гагарина здесь, в Колорадо-Спрингс, — это большое событие не только для профессионалов, но и для молодежи, которая привносит в космическую индустрию новую энергию и новые идеи", — заявил тогда гендиректор госкорпорации Роскосмос Игорь Комаров.

А немногим ранее, в октябре 2016 года, бюст Гагарину был установлен в городе Ираклион на Крите.

Nicolai Kibich Что делал Юрий Гагарин в Молдавии (статья)

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