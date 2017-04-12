Как будет ходить общественный транспорт в Пасхальные дни

КИШИНЕВ, 12 апр – Sputnik. Общественный транспорт в столице Молдовы в пасхальные праздники будет ездить по специальной программе, сообщили в среду в местной администрации Кишинева.

"Программа работы троллейбусов и автобусов продлена до 24.00, а микроавтобусы будут ездить и после полуночи в зависимости от пассажиропотока", — говорится в сообщении примэрии.

Количество автобусов №10 (ул. В. Александри – коммуна Гратиешты), №26 (ул.Алба-Юлия – ул.Дойна) и №28 (ул.В. Александри – село Хулбоака) с 15 по 17 апреля и 22 апреля установят в зависимости от потребностей граждан.

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В Радуницу, 23 и 24 апреля, появится дополнительный автобус "С", который будет ехать с улицы Александри к кладбищу "Святого Лазаря". Его маршрут пройдет по улицам Александру чел Бун, А. Пушкин, Иерусалимская, бульвары Григоре Виеру, Ренаштерий, улицам Поштей, Путней, Василе Бадиу и Дойна.

Кроме того от цирка к кладбищу "Святого Лазаря" запустят автобус "D". Он будет следовать по бульвару Ренаштерий, улицам Каля Орхеюлуй, Чеукарь, Соколень и Дойна. Всего по этому маршруту поедут 30 автобусов.

Маршрут автобуса №27 в указанные дни выглядит так: бульвар Ренаштерий, улицы Тудора Владимиресу, Киевская, Московский проспект, улицы Студенческая, Соколень и Дойна. По этому пути поедут 10 единиц общественного транспорта.

В Радуницу при необходимости примэрия готова увеличить число троллейбусов №24 и 25. Маршруты микроавтобусов №126, 132, 134, 154, 162, 180, 184 и 189 продлят 23 и 24 апреля до кладбища "Святого Лазаря".

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