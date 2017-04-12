Примэрия Кишинева запретит въезд транспорта на кладбища

КИШИНЕВ, 12 апр – Sputnik. Перед Радуницей доступ частного транспорта на территорию кладбищ будет ограничен, сообщили в среду в примэрии Кишинева.

"Это связано с проведением соответствующими службами работ по уборке", — говорится в сообщении.

Таким образом, с 20 апреля запретят въезд автомобилей на территорию кладбища "Святого Лазаря", а с 21 апреля – на территорию остальных кладбищ (Центральное – на улице А.Матеевича, Католическое – на улице Трандафирилор, Святой Троицы – на Мунчештском шоссе, Скулень – улица Калараш и кладбище "Ст.Чобану" – на улице Декабристов).

Ранее примэрия столицы сообщила о том, что в Радуницу общественный транспорт изменит маршруты.

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23 и 24 апреля в Кишиневе появится дополнительный автобус "С", который будет ехать с улицы Александри к кладбищу "Святого Лазаря". Его маршрут пройдет по улицам Александру чел Бун, А. Пушкин, Иерусалимская, бульвары Григоре Виеру, Ренаштерий, улицам Поштей, Путней, Василе Бадиу и Дойна.

Кроме того, от цирка к кладбищу "Святого Лазаря" запустят автобус "D". Он будет следовать по бульвару Ренаштерий, улицам Каля Орхеюлуй, Чеукарь, Соколень и Дойна. Всего по этому маршруту поедут 30 автобусов.

Маршрут автобуса №27 в указанные дни выглядит так: бульвар Ренаштерий, улицы Тудора Владимиреску, Киевская, Московский проспект, улицы Студенческая, Соколень и Дойна.

По этому пути поедут 10 единиц общественного транспорта.

При необходимости примэрия 23 и 24 апреля готова увеличить число троллейбусов №24 и 25. Маршруты микроавтобусов №126, 132, 134, 154, 162, 180, 184 и 189 продлят 23 и 24 апреля до кладбища "Святого Лазаря".

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