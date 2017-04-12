Кошмар на въезде в Кишинев: образовалась многокилометровая пробка

КИШИНЕВ, 12 апр – Sputnik. Многие водители в среду попали в неприятную ситуацию. На въезде в Кишинев образовалась многокилометровая пробка. Многочисленные видеозаписи произошедшего стали появляться в сети.

© Photo: Facebook / Игорь Солдатенко У въезда в столицу Молдовы огромное количество автомобилей встали в пробку

Водители советуют другим автолюбителям не ехать по Балканскому шоссе. Другие сообщают, что общая протяженность пробки составляет около 8 километров.

Власти готовы к праздникам Пробка 8 км Posted by Роман Кирилич on 12 Aprilie 2017

Автомобилисты советуют избегать поездки по Балканскому шоссе от улицы Дойна до улицы Каля Ешилор.

Как сообщают очевидцы, затор образовался из-за ремонта, о котором автомобилисты не знали.

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