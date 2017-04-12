18:43 12 Апреля 2017
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 13°C
Прямой эфир
Поиск
Автомобильная пробка

Кошмар на въезде в Кишинев: образовалась многокилометровая пробка

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI
Общество
Получить короткую ссылку
376 0 0

У въезда в столицу Молдовы огромное количество автомобилей встали в пробку

КИШИНЕВ, 12 апр – Sputnik. Многие водители в среду попали в неприятную ситуацию. На въезде в Кишинев образовалась многокилометровая пробка. Многочисленные видеозаписи произошедшего стали появляться в сети.

У въезда в столицу Молдовы огромное количество автомобилей встали в пробку
© Photo: Facebook / Игорь Солдатенко
У въезда в столицу Молдовы огромное количество автомобилей встали в пробку

Водители советуют другим автолюбителям не ехать по Балканскому шоссе. Другие сообщают, что общая протяженность пробки составляет около 8 километров.

Власти готовы к праздникам Пробка 8 км

Posted by Роман Кирилич on 12 Aprilie 2017

Автомобилисты советуют избегать поездки по Балканскому шоссе от улицы Дойна до улицы Каля Ешилор.

Как сообщают очевидцы, затор образовался из-за ремонта, о котором автомобилисты не знали.

Кстати, не пропустите: у Sputnik Молдова активные ленты в Facebook, ВКонтакте и "Одноклассниках".

Читайте, смотрите, слушайте Sputnik Молдова на родном языке — скачайте мобильное приложение для ваших смартфонов и планшетов.
Скачать приложение для iPhone >>
Скачать приложение для Android >>

По теме

Пробки на границе: грузовики перекрыли все въезды и выезды
Сумасшедшие пробки на молдавской границе: как объехать заторы
Кошмарные пробки образовались на молдавской границе
Теги:
машины, пробки, въезд, Кишинев
Правила пользованияКомментарии





Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости


Колумнисты

пресс-центр

Мультимедиа

Алексей Леонов в открытом космосе
Космос и космонавты - лучшие фотомгновения
Аэропорт Кишинева получит вторую взлетно-посадочную полосу
В аэропорту Кишинева строят вторую взлетно-посадочную полосу
Что делал Юрий Гагарин в Молдавии (инфографика)
Юрий Гагарин в Молдове: как это было

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.