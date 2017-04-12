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Митинг по случаю 73-й годовщины освобождения города Тирасполя

Освобождение Тирасполя: противник сдался быстро

© Sputnik / IRINA LEAHOVA
Общество
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Корреспондент Sputnik побывал на митинге, посвященном 73-й годовщине освобождения Тирасполя от фашистских захватчиков, и из уст переживших те дни узнал о том, как это происходило

ТИРАСПОЛЬ, 12 апр — Sputnik, Ирина Ляхова. В Тирасполе отметили 73-ю годовщину освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. По этому случаю на Мемориале славы прошли праздничные мероприятия с возложением цветов к могилам павших в Великую Отечественную войну.

"Ценой огромных жертв ковалась победа. Наш митинг сегодня — это частица огромной благодарности нашего поколения поколению тех, кто погиб за нас. Мы сейчас скорбим о них. И мы никому не позволим переписывать историю победы, доставшейся нам такой горькой ценой", — выступил на митинге ветеран ВОВ, летчик первого класса Владимир Лебедев.

По словам ветерана Великой Отечественной войны, во время оккупации фашистами было замучено, повешено и расстреляно в Тирасполе более четырех тысяч человек.

Митинг по случаю 73-й годовщины освобождения города Тирасполя
© Sputnik / IRINA LEAHOVA
Митинг по случаю 73-й годовщины освобождения города Тирасполя

"Тирасполь за годы оккупации был превращен фашистами в хорошо укрепленный опорно-оборонительный пункт на Днестре. Но наступательный порыв был настолько силен, что уже в три часа утра 12 апреля Тирасполь был полностью освобожден", — сказал Владимир Лебедев.

Жители радушно встречали воинов-освободителей. И к середине дня 12 апреля состоялся стихийный митинг.

Андрей Николаевич Хлобостаев
© Sputnik / IRINA LEAHOVA
Андрей Николаевич Хлобостаев

"Мама мне рассказывала — все высыпали на улицу, было огромное количество людей. Митинг прошел там же, где и сейчас, так как площадь располагается на том же месте, что и тогда. Люди дарили цветы, кусок хлеба, стакан вина", — рассказал корреспонденту Sputnik Андрей Хлобостаев.

Андрей Николаевич — коренной житель в Тирасполе, чьи предки также были уроженцами этого города. Он родился в 1941 году, но в детской памяти отложились тяжелые голодные годы оккупации.

Митинг по случаю 73-й годовщины освобождения города Тирасполя
© Sputnik / IRINA LEAHOVA
Митинг по случаю 73-й годовщины освобождения города Тирасполя

"Питались отвратительно в те годы. А когда освободили Тирасполь, мне было четыре года, но я помню, как у нас за забором пленные румыны за лягушками гонялись, еды ведь не было ни для кого, и помню красные кубанки казаков, которые шли на переправу для освобождения Молдовы", — вспоминает он.

"Город был маленький тогда, и жили люди разной национальности, мы тогда не разбирались: молдаван, русский, еврей, гагауз — интернационал был. Мы друг друга очень любили", — продолжил он.

Митинг по случаю 73-й годовщины освобождения города Тирасполя
© Sputnik / IRINA LEAHOVA
Митинг по случаю 73-й годовщины освобождения города Тирасполя

На митинге памяти присутствовало все руководство Приднестровья, отмечая святость долга памяти о павших в годы Великой Отечественной войны.

"Город Тирасполь всегда был тружеником и воином. И я уверен, что последующие поколения станут достойными последователями тех страшных, но не напрасных жертв", — отметил глава администрации Тирасполя Олег Довгопол.

В 2016 году в Тирасполе простились с 15 ветеранами ВОВ и 130 тружениками тыла. Как рассказали в Совете ветеранов Тирасполя, в городе на сегодняшний день проживает 102 участника боевых действий в Великую Отечественную войну.

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Теги:
ветераны, митинг, освобождение, годовщина, ВОВ, Приднестровье, Тирасполь, Молдова
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