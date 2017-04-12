Где находятся пасхальные ярмарки в Кишиневе

КИШИНЕВ, 12 апр — Sputnik. В Кишиневе открылись пасхальные ярмарки. Они проработают до 24 апреля и будут радовать гостей и жителей города ярким весенним дизайном и богатой развлекательной программой.

Итак, где развернулись палатки с самыми разными товарами?

В центре города: на площади перед магазином UNIC; на бул.Штефан чел Маре, 73 и 126 (обе стороны перекрестка с ул. Армянская).

На Ботанике: бул.Дачия, 16/1 (магазин "Тысяча мелочей"); улице Индепенденцей (перекресток с ул. Куза-Водэ).

На Рышкановке: ул. Богдан Воевод, 1; Московский пр-т, 5 (магазин MoldMart); ул. Дойна (у входа на кладбище).

На Буюканах: ул. И. Крянгэ, 72-74 (напротив рынка Флакэра).

На Чеканах: ул. А. Руссо, 65/1 (перекресток с бул. Мирча чел Бэтрын); ул. А. Руссо, 61 (напротив цветочного рынка).

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