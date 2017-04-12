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Раскрыта тайна "белого паспорта" на румынской границе

© Sputnik/ Мирослав Ротарь
Общество
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Раскрыта тайна "белого паспорта" на румынской границе - оказывается, так называют другой документ

КИШИНЕВ, 12 апр — Sputnik. Граждане Молдовы, которые едут домой из стран Европы через Румынию, должны представить пограничникам соседней страны румынскую транзитную визу.

Транзитная виза выставляется на так называемом документе о возвращении, названном в СМИ "белым паспортом".

Чтобы получить транзитную визу, граждане Молдовы могут обратиться в ближайшее посольство или консульство Румынии.

Данное положение не относится к гражданам РМ, имеющим действующий вид на жительство, выданный государствами-членами Европейского Союза, а также имеющим биометрический паспорт.

"Белый паспорт" — это временный документ для разового въезда в Молдову. Его могут получить:

  • граждане Молдовы, находящиеся за рубежом и не обладающие действительным проездным документом для возвращения домой;
  • лица без гражданства с постоянным или временным местом жительства в Молдове;
  • иностранные граждане, постоянно или временно проживающие в Молдове, которые по объективным причинам не могут получить такой документ в дипломатических представительствах или консульствах государства, гражданами которого они являются.

Консульский сбор: 20 евро + оплата сопутствующих услуг. Размер платежей за сопутствующие услуги определяется Министерством иностранных дел и европейской интеграции Молдовы по предложению каждого посольства или консульского представительства и утверждается впоследствии приказом дипломатической миссии.

Чтобы оформить "белый паспорт", нужно:

  • подать бланк заявки в соответствии с приложением № 2 к Положению о свидетельстве на возвращение;
  • представить две фотографии 35 мм х 45 мм;
  • представить доказательства наличия гражданства Молдовы или подтверждение права на постоянное или временное проживание в стране — для лица без гражданства и иностранных граждан;
  • доказать отсутствие наличия действительного проездного документа;
  • мотивировать невозможность получения по объективным причинам свидетельства на возвращение в дипломатических миссиях или консульствах государства, гражданином которого является, — для иностранных граждан;
  • представить документы, удостоверяющие изменение имени или фамилии, в случае, если заявитель имеет другое имя или фамилию, нежели указанные в проездном документе.

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Теги:
белый паспорт, граница, Молдова, Румыния
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