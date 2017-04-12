Молдова и Румыния будут проводить совместный контроль на границе

КИШИНЕВ, 12 апр – Sputnik. Молдавские и румынские власти начнут переговоры о совместном контроле на границе. Соответствующее решение в среду утвердил кабмин Молдовы.

На данный момент речь идет о восьми пунктах совместного контроля.

"На территории Молдовы речь идет о пункте Липкань-Рэдэуць-Прут (автомобильный), Унгены-Яссы (железнодорожный), на территории Румынии – Скулень-Скулень и Кагул-Оанча (автомобильные), Кантемир-Фэлчиу (железнодорожный). На территории обеих стран с совместным контролем при въезде в Молдову и при въезде в Румынию это Костешть-Стынка, Леушены-Албица, Джурджулешты-Галац (автомобильные)", — сказал глава министерства внутренних дел Александр Жиздан.

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Глава МВД подчеркнул, что такие меры призваны снизить время пересечения границы, которое увеличилось после изменения правил проверок при прохождении границы на территории стран Евросоюза, вступивших в силу с 7 апреля.

По его словам, решение о введении совместного контроля "означает, что появится единое окно при прохождении проверки пассажиров, транспорта и товаров, которые пересекают границу".

"Сейчас не указана конкретная дата. Есть проект, который нам предстоит обсудить с коллегами из Румынии", — сказал министр.

Соглашение о совместном контроле на границе будет бессрочным и вступит в силу в течение 30 дней с момента официального уведомления по дипломатическим каналам.

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