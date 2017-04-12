22:54 12 Апреля 2017
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 11°C
Прямой эфир
Поиск
Адвокаты Илана Шора Юлиан Балан (слева) и Денис Уланов (справа)

Шор все еще под домашним арестом: адвокаты не видят для этого оснований

© Sputnik/ Мирослав Ротарь
Общество
Получить короткую ссылку
16 0 0

Судебная инстанция не стала изменять меру пресечения в отношении мэра Оргеева Илана Шора: адвокаты не видят причин для продления домашнего ареста

КИШИНЕВ, 12 апр — Sputnik. Суд столичного сектора Буюканы оставил бизнесмена и мэра Оргеева Илана Шора под домашним арестом. Таким образом, инстанция продлила ему меру пресечения еще на 30 дней.

Молоток судьи
© Sputnik/ Maksim Bogodvid
Свидетель по делу Шора: СМИ не так интерпретировали мои показания

Прокурор Андрей Бэиешу заявил журналистам, что считает необходимым продление домашнего ареста в отношении Илана Шора.

"Опротестуем решение судебной инстанции о продлении домашнего ареста. Считаем, что суд необоснованно еще раз удовлетворил требования, обозначенные в ходатайстве прокуроров", — сказал Юлиан Балан.

Как отметил другой адвокат Денис Уланов, сторона защиты не видит ни одного правового основания для того, чтобы продлевать домашний арест в отношении их клиента.

"Никакой новой аргументации не представлено. Все обстоятельства дела, доказательства, допросы свидетелей, документы — все, что с процессуальной точки зрения может служить доказательствами в деле, давно сформировано. Каковы причины держать Шора под домашним арестом, мы не понимаем ни с фактической, ни с юридической точки зрения ", — сказала адвокат.

По его словам, "Шор не может повлиять на следствие, которое уже завершено".

"Он не может повлиять на свидетелей, которые свои показания уже дали и должны их на судебном заседании повторить и ответить на вопросы сторон. Он не может повлиять на формирование или уничтожение каких-то документов, что в теории прокурор обосновывает в своем ходатайстве о продлении домашнего ареста в отношении Илана Шора", — добавил Уланов.

Адвокат подчеркнул, что, "если разбирать ходатайство прокуроров и текущую ситуацию по деталям, то нет ни одного правового основания для того, чтобы такие ходатайства удовлетворились и дальше".

"Безусловно мы подадим кассационную жалобу и намерены сделать все, чтобы сегодняшнее постановление было отменено", — заключил Уланов.

Кстати, не пропустите: у Sputnik Молдова активные ленты в Facebook, ВКонтакте и "Одноклассниках".

Читайте, смотрите, слушайте Sputnik Молдова на родном языке — скачайте мобильное приложение для ваших смартфонов и планшетов.
Скачать приложение для iPhone >>
Скачать приложение для Android >>

По теме

Харунжен о банковском деле: Шор активно сотрудничает со следствием
И.о. генпрокурора: хищения в БЕМ начались до прихода Шора в банк
Теги:
домашний арест, Юлиан Балан, Денис Уланов, Илан Шор, Молдова
Правила пользованияКомментарии





Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости


Колумнисты

пресс-центр

Мультимедиа

Алексей Леонов в открытом космосе
Космос и космонавты - лучшие фотомгновения
В аэропорту Кишинева строят вторую взлетно-посадочную полосу
В аэропорту Кишинева строят вторую взлетно-посадочную полосу
Что делал Юрий Гагарин в Молдавии (инфографика)
Юрий Гагарин в Молдове: как это было

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.