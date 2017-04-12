Шор все еще под домашним арестом: адвокаты не видят для этого оснований

КИШИНЕВ, 12 апр — Sputnik. Суд столичного сектора Буюканы оставил бизнесмена и мэра Оргеева Илана Шора под домашним арестом. Таким образом, инстанция продлила ему меру пресечения еще на 30 дней.

© Sputnik/ Maksim Bogodvid Свидетель по делу Шора: СМИ не так интерпретировали мои показания

Прокурор Андрей Бэиешу заявил журналистам, что считает необходимым продление домашнего ареста в отношении Илана Шора.

"Опротестуем решение судебной инстанции о продлении домашнего ареста. Считаем, что суд необоснованно еще раз удовлетворил требования, обозначенные в ходатайстве прокуроров", — сказал Юлиан Балан.

Как отметил другой адвокат Денис Уланов, сторона защиты не видит ни одного правового основания для того, чтобы продлевать домашний арест в отношении их клиента.

"Никакой новой аргументации не представлено. Все обстоятельства дела, доказательства, допросы свидетелей, документы — все, что с процессуальной точки зрения может служить доказательствами в деле, давно сформировано. Каковы причины держать Шора под домашним арестом, мы не понимаем ни с фактической, ни с юридической точки зрения ", — сказала адвокат.

По его словам, "Шор не может повлиять на следствие, которое уже завершено".

"Он не может повлиять на свидетелей, которые свои показания уже дали и должны их на судебном заседании повторить и ответить на вопросы сторон. Он не может повлиять на формирование или уничтожение каких-то документов, что в теории прокурор обосновывает в своем ходатайстве о продлении домашнего ареста в отношении Илана Шора", — добавил Уланов.

Адвокат подчеркнул, что, "если разбирать ходатайство прокуроров и текущую ситуацию по деталям, то нет ни одного правового основания для того, чтобы такие ходатайства удовлетворились и дальше".

"Безусловно мы подадим кассационную жалобу и намерены сделать все, чтобы сегодняшнее постановление было отменено", — заключил Уланов.

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