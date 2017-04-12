Масштабная стройка в аэропорту Кишинева: инвестиции в качество

КИШИНЕВ, 12 апр — Sputnik. Масштабный проект реконструкции главных воздушных ворот Молдовы не стоит на месте: Международный аэропорт Кишинева превратился в огромную стройку, разделенную на несколько зон, — скоро здесь появится обновленный перрон и дополнительная взлетно-посадочная полоса.

Расширенный перрон и уникальное оборудование

Как заявил глава компании "Avia Invest" Петр Жардан в комментарии Sputnik, на одном из объектов масштабной стройки ведутся работы по расширению перрона.

© Photo: Chisinau International Airport Расширение перрона Международного аэропорта Кишинева

"Речь идет о площади порядка в 50 тысяч квадратных метров, на которой уже проводится укладка финального слоя бетона. Этот участок мы планируем закончить в мае 2017 года. Сюда перебазируют все самолеты, а затем мы продолжим работы по реконструкции уже на существующем перроне", — сказал собеседник.

В осуществлении работ по расширению перрона задействовано уникальное для Республики Молдова оборудование. "Это первый и единственный бетоноукладчик, который есть и используется в Молдове. Мы свидетели такого уникального процесса — скорости и качества выполнения работ на самом высоком уровне", — добавил Жардан.

© Photo: Chisinau International Airport Оборудование, задействованное в работах по расширению перрона Международного аэропорта Кишинева

По его словам, немецкая компания-подрядчик "Strabag Grup" помимо завода по производству бетона, расположенного прямо на территории аэропорта Кишинева, оборудования по укладке бетона располагает и собственной лабораторией.

"Все материалы, которые мы получаем на территорию аэропорта, проходят через лабораторию "Strabag Grup", где проверяется и качество работ. Соответственно мы рассчитываем получить самые хорошие результаты по качеству, превышающие даже те параметры, которые предусмотрены в проекте", — сказал Жардан.

Вторая взлетно-посадочная полоса

С целью оптимизации воздушного трафика компания "Avia Invest" —администратор Международного аэропорта Кишинева приняла решение о строительстве второй взлетно-посадочной полосы. Ее длина составит 2400 метров, а ширина — 45 метров.

"На данный момент мы столкнулись с своеобразным "сюрпризом" — обнаружили органический и мокрый грунт, с которым невозможно работать. Поэтому приходится снимать его и "уходить" в некоторых местах до глубины в три метра. Используя бутовый камень, мы стабилизируем уровень", — рассказал Жардан.

Он отметил, что, в плане проекта — работы по стабилизации грунта, укладке щебня, заливке тощего (первый слой) бетона и финального слоя покрытия — бетона марки 500, по которому и будут осуществляться полеты.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. ( 1:44 / 11.67Mb / просмотров видео: 62) Sputnik / EVGHENII PANASENCO © Sputnik / EVGHENII PANASENCO Аэропорт Кишинева получит вторую взлетно-посадочную полосу

Собеседник еще раз подчеркнул, что все работы проводятся под строгим контролем качества, в соответствии с требованиями, применяемыми во всех крупнейших аэропортах мира. В проект вовлечены более 150 рабочих и более 50 единиц специализированной техники.

Как заявил Жардан, "взлеты и посадки самолетов на новой полосе будут осуществляться в режиме нон-стоп. Таким образом, в период реконструкции основной взлетно-посадочной полосы (3590 метров) обслуживание рейсов будет осуществляться на дополнительной полосе".

Непростое решение

Как пояснил глава "Avia Invest", "решение о строительстве второй полосы было непростым, но это необходимый шаг со стороны администрации аэропорта".

По его словам, принимая во внимание, что для осуществления работ на среднем сегменте главной взлетно-посадочной полосы понадобится закрывать аэропорт на 10-12 часов в сутки, а также учитывая погодные условия и "сюрпризы", которые были обнаружены в работе с грунтом, стало понятно, что время "простоя" может увеличиться и до 16 часов.

"Поэтому мы пришли к тому, чтобы строить вторую полосу. Это сделано для того, чтобы обеспечить операционную деятельность аэропорта 24 часа в сутки", — добавил глава Жардан.

© Sputnik / VLADIMIR POLUSATOV Авиашоу в аэропорту Кишинева: на крыльях красоты и драйва

Как пояснил собеседник, проект строительства второй полосы предварительно изучили специалисты Органа гражданской авиации Молдовы.

"Эксперты рассмотрели наше предложение о строительстве второй полосы, взвесили все "за" и "против". Была пройдена и аэронавигационная комиссия. Ответ был таков: это решение единственное правильное для обеспечения соблюдения всех требований безопасности полетов и функционирования аэропорта 24 часа в сутки", — сказал Жардан.

Что в планах?

Как заявил глава "Avia Invest", вторую взлетно-посадочную полосу планируется сдать в мае 2018 года. "Тогда же мы переведем все основные полеты с основной полосы на дополнительную. Потом мы продолжим работы на основной полосе. Главный плюс второй полосы заключается в том, что аэропорт сможет работать в режиме нон-стоп", — сказал Жардан.

Среди других позитивных моментов строительства второй взлетно-посадочной полосы, собеседник выделил, что преимущества в работе авиакомпаний, которые смогут спланировать свой график полетов без каких-либо затруднений.

"К тому же это огромный плюс для наших пассажиров, которым мы стремимся обеспечить максимальный комфорт. В дальнейшем рейсы, оперируемые в кишиневском аэропорту, будут обслуживаться обеими полосами, что будет способствовать еще более динамичному развитию Международного аэропорта Кишинева", — сказал Жардан.

На сегодняшний день работы по реконструкции и развитию стратегических объектов в кишиневском аэропорту проводятся одновременно как в терминале, так и на территории аэродрома. Часть задач уже была с успехом реализована.

Это очень важно для жителей республики, которые совершают полеты во многие страны мира с разными целями, а также для гостей столицы, и для использования такого удобства теми, кто совершает транзитные перелеты.