Чистый четверг: что нужно делать и как правильно готовиться к Пасхе

КИШИНЕВ, 13 апр — Sputnik. Четвертый день Страстной недели перед Пасхой – это Чистый четверг, и в нынешнем году лютеране, католики и православные христиане отмечают его 13 апреля, отмечает Sputnik Эстония.

У верующих людей в это время продолжается Страстная неделя, которая завершится в ночь на 16 апреля самым главным праздником – Пасхой.

Издавна считается, что в Чистый (Великий) четверг каждый человек должен расстаться со своими проблемами, невзгодами, переживаниями и грешными помыслами.

Этот день символизирует духовное, а также физическое очищение.

Искренность и терпимость

Во время церковных богослужений в Великий четверг вспоминают одно из важных евангельских событий — Тайную вечерю, на которой Иисус Христос омыл ноги своим ученикам, показав тем самым пример братской любви и уважения.

Исходя из этого, именно в этот день и вы должны показать свою искренность, терпимость и дружелюбие по отношению к окружающим вас людям. Непременно стоит воздержаться от ссор, скандалов и споров.

© Sputnik/ Nicolai Kibich Пасха 2017 - традиции и обычаи праздника

В древности в Чистый четверг люди просыпались еще до восхода солнца и купались в открытых водоемах, реках или озерах. Считалось, что тем самым человек смывает с себя все грехи и болезни.

Если сегодня у вас нет возможности для купания на природе, вполне возможно принять ванну или встать под душ.

Традиции Чистого четверга

В этот день всегда было принято ходить в церковь на исповедь и причастие. По возвращении из церкви хозяйки принимались за работу по дому и приготовлениям к Пасхе: проводили генеральную уборку, устраивали стирку, выбрасывали все ненужное и старое. Это делалось для того, чтобы встретить Пасху в чистоте и красоте.

Считалось, что если в этот день дом будет тщательно убран, то уйдет и весь негатив. Если зажечь веточки можжевельника, то это избавит дом от злых духов и другой нечисти. В последующие же шесть дней уборку делать нельзя.

Еще одна старинная традиция Чистого четверга призывает трижды пересчитать все деньги, которые есть в доме, и тогда целый год в семье будет достаток и благополучие.

Однако в этот день ни в коем случае не стоит одалживать деньги или давать взаймы, тем самым вы можете отдать и достаток, и счастье.

Пасхальные приметы

После тщательной уборки дома хозяйки принимались за приготовление блюд для праздничного стола: готовили творожную пасху, пекли куличи и красили яйца. Считалось, что если пасхальные куличи получатся пышными и вкусными, то ближайший год принесет радость, а если сдоба вдруг не удастся, то год будет сложным.

Также Великий четверг – прекрасный день для того, чтобы обновить прическу, тогда волосы будут густыми, здоровыми и крепкими. А если с утра умыться мылом с экстрактом вербы, магнолии или лимона, то целый год болезни будут обходить вас стороной.

Секреты пасхальных яиц

В старину яйца красили при помощи луковой шелухи, отвара трав, березовых листьев, крапивы, тыквенных семечек и самых разнообразных зерен.

Традиционными пасхальными цветами издавна считаются желтый, зеленый и красный. Желтый – цвет солнца и символ достатка и богатства, получить такой оттенок можно, поместив яйцо в отвар семян сельдерея или куркумы.

Зеленый символизирует здоровье и весеннее пробуждение. Этот цвет даст отвар листьев шпината или петрушки. Красный – символ жизни, а также крови Иисуса Христа, и получить этот яркий цвет можно при помощи луковой шелухи или сока граната.

А если вы решите не красить яйца и оставите их белыми, то этот цвет будет считаться символом чистоты, света и невинности.

У кого нет времени на приготовление разноцветных отваров, тот может обратить внимание на огромное количество современных красителей, наклеек, специальных фломастеров, которые в изобилии продаются в магазинах и помогут сделать пасхальные яйца необычными и красивыми.

Чтобы во время варки яйца не лопнули, можно добавить в воду несколько ложек соли. После окраски яиц, для наведения особого блеска, натрите скорлупу растительным маслом.

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