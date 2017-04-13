Посол России Фарит Мухаметшин: за что я люблю Молдову

В эксклюзивном интервью агентству Sputnik Молдова глава российской дипмиссии в Кишиневе Фарит Мухаметшин поделился личными впечатлениями о нашей стране, любимом блюде молдавской кухни и винах.

- Как бы вы охарактеризовали развитие российско-молдавских отношений?

— Дипломатические отношения между Россией и Молдовой сохраняют позитивную динамику, так как они всегда строились на взаимном уважении и с учетом интересов друг друга. В этом году мы отмечаем 25-летие установления дипломатических связей между нашими странами. Шестого апреля 2017 года по случаю этой даты президенты и министры иностранных дел наших стран обменялись поздравительными посланиями. Российский лидер Владимир Путин подчеркнул в своей телеграмме, "что наметившаяся в последнее время активизация российско-молдавского политического диалога позволит существенно нарастить объемы двустороннего взаимодействия на всех направлениях, а в перспективе — выйти на уровень стратегического партнерства, принципы которого заложены в договоре о дружбе и сотрудничестве 2001 года. Это в полной мере отвечает интересам братских народов России и Молдовы, идет в русле укрепления региональной стабильности и безопасности".

© Sputnik/ Мирослав Ротарь Посол России в Молдове Фарит Мухаметшин дал эксклюзивное интервью Sputnik

За это время нам удалось многое сделать для построения дружбы между нашими странами. Я убежден, что создание прочных, многогранных, дружественных и взаимовыгодных связей практически во всех областях — от политики до повседневной жизни людей — стало главным итогом прошедшей четверти века. Продолжая сотрудничество и делая упор на взаимное уважение, мы достигнем еще больших результатов на благо наших государств.

- Вместе с тем пауза в двустороннем сотрудничестве привела к тому, что за последние годы товарооборот между двумя странами сократился более чем в два раза. Сможет ли Молдова вернуть былые позиции на рынке России, которая раньше была главным покупателем молдавских товаров?

— Безусловно, вернуть утерянные позиции будет непросто. Придется побороться с конкурентами, в том числе из стран ЕС, которые не упустили возможность занять традиционные ниши молдавской продукции. Это потребует и времени, и средств, и дополнительных усилий. Но делать это необходимо, прежде всего, для самой Молдовы, структура экономики которой сложилась в рамках кооперации некогда единого народнохозяйственного комплекса. Без восстановления этих связей нашим молдавским партнерам будет сложно добиться устойчивого развития. Ведь более активное подключение Молдовы к деятельности СНГ и ЕАЭС подталкивает сама логика процессов евразийской интеграции, ориентированных на создание дополнительных условий по стабильному развитию региональных экономик в условиях глобальной конкуренции.

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI Мухаметшин: В ЕАЭС не строят разделительных линий

- Какие шаги предприняты правительствами двух стран для восстановления торгово-экономических связей?

— Давайте будем оптимистами, как говорится, "дорогу осилит идущий". Возобновила работу российская молдавская межправительственная комиссия, в ее рамках разработана "дорожная карта" по восстановлению торгово-экономического сотрудничества. Активно к работе подключилась Торгово-промышленная палата России и российско-молдавский Деловой совет. Во многом благодаря их усилиям в конце марта — начале февраля в Кишиневе состоялся Бизнес форум под названием "От качества к конкурентоспособности". В состав российской делегации вошли представители 17 регионов России, представлявших 15 отраслевых направлений сотрудничества. С молдавской стороны участвовало более 300 экономических агентов, включая Приднестровье.

Важным шагом для прорыва экономических связей на новый уровень стала бизнес встреча 17 марта в Москве деловых кругов России и Молдовы, организованная Общероссийской общественной организацией "Деловая России". В этой встрече принял участие президент Молдовы Игорь Додон и группа представителей крупного молдавского бизнеса в составе 30 человек. С российской стороны на мероприятии присутствовали руководители Торговой палаты, Российского союза промышленников и предпринимателей, Ассоциации малого бизнеса и другие. По мнению молдавских участников бизнес-встречи, удалось наладить личные контакты с представителями предпринимательской среды России, от которых во многом зависит реализация перспективных проектов сотрудничества.

Важно отметить, что в последнее время все больший интерес к сотрудничеству с Молдовой проявляют российские регионы — только за последние несколько месяцев Кишинев посетили представительные делегации Свердловской, Астраханской областей, Республики Татарстан, Санкт-Петербурга и многие другие. Несмотря на определенные трудности, связанные также с простоем в наших отношениях, вижу огромный, в том числе экономический, потенциал, заложенный в перспективах развития межрегионального сотрудничества между нашими странами.

- Как Вы думаете, повлияет ли подписание Меморандума между Республикой Молдова и Евразийской экономической комиссией о сотрудничестве для установления более тесных связей со странами Евразийского экономического союза?

— Как я уже отмечал, Евразийский экономический союз давно стал реальностью на пространстве Содружества, без которого невозможно представить развитие экономического сотрудничества ни с Россией, ни с другими странами СНГ. Безусловно, ЕАЭС для Молдовы — это и вызов, и новые возможности. В этом смысле большие надежды связываю с прошедшим 3 апреля этого года в Кишиневе Международным форумом "Молдова-Евразийский экономический союз", на котором президент Молдовы Игорь Додон и председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян подписали Меморандум о партнерству между РМ и ЕЭК. Ожидаем, что в ближайшее время решится вопрос о получении страной статуса наблюдателя в ЕАЭС. Как мне представляется, для Молдовы нет альтернативы тесному сотрудничеству как со странами СНГ, так и ЕАЭС, при этом налаживая активные взаимоотношения со странами-членами Евросоюза.

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI Мухаметшин: молдо-российские отношения развиваются позитивно

В этом плане хочу подчеркнуть, что активизации нашего двустороннего сотрудничества способствовали две официальные встречи президента России Владимира Путина и молдавского лидера Игоря Додона. В результате удалось достичь договоренностей о возвращении на российский рынок продукции крупнейших винодельческих предприятий Молдовы. Это позитивный момент. Среди важнейшего достигнута договоренность о миграционной амнистии целого ряда категорий молдавских трудовых мигрантов. Как известно, по разным оценкам, в России на заработках находятся более полумиллиона человек, которые ежегодно переводят в Молдову около миллиарда долларов. Это, как считают молдавские экономисты, позволяет удерживать на плаву экономику республики.

- Какие проекты, реализованные при поддержке посольства России в Молдове, с вашей точки зрения, наиболее значимы в контексте развития двусторонних гуманитарных связей?

— Трудно выделить что-то одно. Это и открытие в Унгенском районе отреставрированного памятника светлейшему князю Григорию Потемкину; торжества на Шерпенском плацдарме, акция "Бессмертный полк", перезахоронение останков советских воинов, павших в боях с фашистскими захватчиками; Международный фестиваль русской литературы в Молдове "Пушкинская горка", проходящий в рамках Дня русского языка — всего не перечислить. Пожалуй, самое дорогое воспоминание — это празднование нашей общей Победы

в Великой Отечественной войне. Центральная площадь Кишинева, переполненная гражданами Молдовы, людьми разных поколений и национальностей, вдохновенно поющими песни военных лет, вторя Иосифу Кобзону и Льву Лещенко, которые дали грандиозный концерт по приглашению посольства России в Молдове. Этот поистине всенародный праздник останется в душе надолго. Безусловно, в ленту памятных дат российско-молдавской дружбы я бы внес и масштабные празднования Дней России, и концерты легендарного Ансамбля Александрова, "Виртуозов Москвы" Владимира Спивакова в Кишиневе, и кинофестиваль "Свидание с Россией", театральный фестиваль "МолдФест РампаРу", а также много других мероприятий.

- Каким Вы видите будущее молдавско-российских отношений?

— Очевидно, что у наших стран еще много нереализованных возможностей для дальнейшего развития отношений в различных сферах. Для реализации таких проектов необходимо все предметно прорабатывать и детально просчитывать. Этому должны предшествовать регулярные контакты на высшем уровне, а также постоянный конструктивный диалог между внешнеполитическими ведомствами наших стран. Наряду с этим абсолютно безальтернативным полагаю укрепление традиционного духа дружбы и симпатии между народами наших стран, а также сохранение и развитие общего культурно-ментального измерения россиян и молдаван.

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI Мухаметшин: исторические связи определили сближение России и Молдовы

- За годы службы на посту главы российской дипмиссии в Кишиневе Вы посетили практически все районы нашей страны. Чему Вы не перестаете удивляться в Молдове? И путешествуете ли Вы по республике?

— Да, за годы своей службы в Молдове я объездил практически всю республику. Но есть еще несколько уголков, где я только планирую побывать. Чему не перестаю удивляться? Людям! В основном это гостеприимные, радушные, открытые и дружелюбно настроенные люди. Находясь на службе в Молдове, с удовольствием продолжаю интересоваться и углублять свои познания об этом крае и народе. Считаю, что работа дипломата заключается не только в том, чтобы хорошо разбираться в политической, но и в экономической, культурной, образовательной сферах. Что касается исторического прошлого Молдавии, то открываю для себя много интересного и познавательного из культурного наследия, объединяющего культуры Востока и Запада, тому пример регион Старого Орхея.

Не перестают удивлять прекрасные молдавские традиции. Это и уходящий корнями в языческие времена светлый, яркий праздник встречи весны, настоящий фестиваль искусств — "Мэрцишор" — ежегодно собирающий на сценические площадки страны всемирно известные творческие коллективы и исполнителей с мировым именем со всего мира. И традиционный осенний, поистине народный праздник молодого вина и многое другое.

- Какие традиции и какое блюдо национальной кухни Молдовы Вам нравится больше всего?

© Sputnik/ Наталья Селиверстова Додон: Молдове нужно вернуть стратегическое партнерство с Россией

— Говоря о национальной кухне, конечно, вспоминаются традиционные блюда — чорба, зама, голубцы, плацинда, мититеи, мамалыга с брынзой или с муждеем и многое другое. Молдавская кухня разнообразна, богата, сытна и вкусна! Молодым дипломатам, нашим гостям, прибывающим в Кишинев, я всегда рекомендую обязательно их отведать, а чтобы полнее ощутить всю прелесть национальной кухни, дополнительно рекомендую сопроводить прием пищи бокалом прекрасного молдавского вина.

- Любите ли Вы молдавские вина? Есть ли у Вас своя коллекция вин?

— Виноградарство — визитная карточка Молдовы, и, безусловно, молдавские вина заслуживают того, чтобы о них знали, как можно больше, как о хорошем и качественном продукте. Но чтобы привлечь вино местного производства на международные рынки, необходимо много работать. Еще раз подчеркну, что благодаря совместным усилиям и стараниям молдавских виноградарей на российский рынок постепенно возвращается винодельческая продукция ряда компаний республики. Год от года качество вина заметно улучшается, появились вина, можно сказать, мирового уровня. Конечно, я их пробовал. И могу сказать, что в каждом районе республики этот напиток своеобразен. Отдельные образцы есть и в моей небольшой коллекции, ими я угощаю своих гостей и друзей.

- А какой сорт молдавского вина предпочитаете?

— Хороший вопрос. Я не большой знаток и потребитель вин, однако за эти годы посетил многие подземные подвалы и увидел, как бережно хранятся многовековые традиции изготовления вина. Трудно назвать какой-то определенный сорт, как я уже говорил, в последние годы здесь появилось много хороших качественных вин. Мне импонируют вина типа Марсалы, которые производятся на основе сортов винограда с повышенным содержанием сахара. А здесь я предпочитаю в зависимости от времени года "Негру де Пуркарь" или Криковское Каберне.

Рассчитываю, что на очередном "Вернисаже молдавских вин", который состоится 27 апреля этого года в "Capitoles — Parke", познакомиться с новинками. В первую очередь, естественно, винами из последнего урожая.

- Знаю, что Вы увлекались в молодости фехтованием и конным спортом. Находите ли Вы время, будучи послом в Молдове, для продолжения этих занятий?

— Да, в молодости я занимался фехтованием. Это очень благородный и красивый вид спорта, но, к сожалению, в республике ему не уделяется должного внимания. Я оказываю скромную посильную помощь в проведении международного юношеского турнира по фехтованию, который проводится в стране ежегодно уже в течение последних нескольких лет.

Что касается коней, то это у меня с детства. Я больше занимался этим на любительском уровне, для себя. До сих пор, когда мы находимся дома, а не за рубежом, я участвую в конных переходах по пересеченной местности, но уже в качестве гостя, а не участника соревнований, то есть на не более 25-30 км пробега. А в Кишиневе посольство оказывает помощь в проведении ежегодных соревнований, посвященных Дню Победы в конно-спортивном клубе "Sparta".

- Если можно, личный вопрос: сколько у Вас с Вашей супругой внуков? Часто ли они бывают в гостях у дедушки с бабушкой в Молдове?

— Мы счастливые бабушка и дедушка — у нас трое внуков. Конечно, хотелось бы видеться с ними чаще, но в силу своей профессиональной занятости это не всегда получается. Как правило, они приезжают к нам в Кишинев летом в период каникул. Видимся с ними и когда бываем дома. Но современные системы коммуникации позволяют нам быть в контакте с детьми постоянно.

- Ваши родители были участниками Великой Отечественной Войны. На каких фронтах они сражались? Как сложилась их военная судьба?

— Отец, 1923 года рождения, красноармеец-пулеметчик был призван 1 октября 1941 года, воевал на разных фронтах, прошел всю войну, был ранен и живым вернулся домой. Начинал войну на Калининском фронте, затем как все — судьбы солдат у всех похожи. С гордостью вспоминал, как на передовой, после одного из боев, был торжественно принят в члены КПСС. За боевые заслуги в годы войны награжден орденами "Красной звезды", "Отечественная война", медалью "За отвагу" и другими наградами. Мама также следом за отцом была призвана в Красную Армию. Прослужила связисткой почти всю войну, имела боевые награды.

Когда мы были детьми, родители о войне говорили мало и скупо, воспринимали этот период жизни как должное — денно и нощно на фронтах и в тылу работала вся страна, защищая Отечество. Орденов и медалей не носили. День Победы отмечали в кругу семьи, вспоминая боевых товарищей и друзей. Были рады тому, сто судьба даровала им жизнь, дала возможность создать семью, растить детей и заботиться о своих родителях. Тогда все понимали, через какие испытания прошла страна и какие жертвы были принесены на алтарь Победы. Инвалидность он оформил после войны и всю жизнь так и прожил с осколком мины в руке. Не помню случая, чтобы когда-нибудь он жаловался на свою судьбу.

Отец моей супруги также участник войны, родился в ноябре 1924 года в Татарстане. После окончания 9-ти классов добровольцем ушел в Красную Армию. Юноши его класса были призваны лишь через год. И так сложилось: он единственный из класса остался жив, завершил образование, став военным инженером, обзавелся семьей, прожив в добром и счастливом браке с супругой 68 лет. Прошел всю войну. Воевал на III Украинском фронте. Участвовал в штурме города-крепости Кенигсберг. Войну закончил в звании лейтенанта. Награжден орденом Отечественной войны, двумя медалями за "Боевые заслуги", медалью за взятие Кенигсберга и другими наградами.

Кадровый офицер. Демобилизован в 1975 году в звании инженер-полковника. Служил в авиационных частях Вооруженных сил страны. Он говорил: "Я знаю, что тяготы военных лет не сломили нас, а только закалили и научили ценить мир, добро, любовь, верность и тепло домашнего очага".

- Какие связи Вы поддерживаете с Вашей малой Родиной — Татарстаном? Имею в виду не только родственные связи, но и помощь в установлении деловых контактов между Кишиневом и Казанью, другими субъектам Российской Федерации.

— С Татарстаном, с руководством республики у меня постоянно поддерживаются самые дружеские и деловые связи, не говоря уже о контактах с родственниками. Благодаря приложенным усилиям российские регионы в последнее время проявляют все больший интерес к сотрудничеству с Молдовой: только за последние несколько месяцев текущего года Кишинев посетили представительные делегации не только Республики Татарстан, но и Свердловской, Астраханской областей, Санкт-Петербурга. Наиболее активно сотрудничает Татарстан с Гагаузией. Это сотрудничество развивается на основе Соглашения между Исполкомом АТО Гагаузия и кабинетом министров Республики Татарстан о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. Регулярно проводятся встречи на межведомственном уровне по различным вопросам торгово-хозяйственной деятельности, культурного обмена, гуманитарной помощи. Достаточно сказать, что в течение 2016 года различные делегации Автономии неоднократно побывали с визитами в Татарстане, а татарстанские делегации в Гагаузии, в том числе творческие коллективы. Например, в сентябре 2016 года в ходе официального визита заместителя министра культуры Татарстана Гагаузии был передан гуманитарный груз в виде музыкальных инструментов и оборудования для музыкальных учреждений.

- Фарит Мубаракшевич, наше сегодняшнее общение проходит накануне праздника Пасхи. Что Вы хотели бы пожелать тем, кто сейчас читает эти строки?

Уважаемые друзья! Пользуясь случаем, хочу поздравить жителей Молдовы с этим светлым праздником Пасхи! Мира и благоденствия, здоровья, исполнения всех добрых намерений и желаний!

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