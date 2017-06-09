Водительские права в Молдове не купишь: штраф достигает 200 тысяч леев

КИШИНЕВ, 9 июн — Sputnik. Молодой человек из Бельц попытался построить незаконный бизнес на водительских правах. Согласно местному законодательству ему грозит либо тюремный срок, либо штраф в сотни тысяч леев.

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI Какие изменения ждут молдавских водителей в 2018 году

По словам заявителя, бельчанин потребовал и получил 500 евро взамен на то, что может повлиять на членов экзаменационной комиссии управления регистрации транспортных средств и квалификации водительского состава северной столицы республики.

За указанную сумму он обещал оказать содействие в получении водительского удостоверения категории "С".

Молодой человек задержан на 72 часа. Открыто уголовное дело по ст. 326 п.2 b) Уголовного кодекса Молдовы, которая предусматривает до шести лет тюрьмы или штраф до 200 тысяч леев, сообщили в пресс-службе Национального антикоррупционного центра.

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