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Мигранты

Молдова может стать альтернативным маршрутом для мигрантов в ЕС

© Sputnik/
Общество
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Миграционный кризис вызвал новые веские причины для озабоченности Республики Молдова: в случае остановки потока мигрантов на внешней южной границе Евросоюза наша республика может стать вероятным альтернативным перевалочным пунктом

КИШИНЕВ, 9 июн — Sputnik. В случае остановки потока мигрантов на внешней южной границе Европейского союза Республика Молдова может стать вероятным альтернативным маршрутом. Такой вывод содержится в Национальной стратегии общественного порядка и безопасности на 2017-2020 годы, которая была опубликована в Официальном мониторе страны.

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© REUTERS/ Yannis Behrakis
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В тексте документа указано, что "наблюдаемый в последние годы миграционный кризис вызвал новые веские причины для озабоченности Республики Молдова, а его возможное усугубление может быть вызвано ухудшением отношений Турции и Европейского Союза".

"В случае остановки потока мигрантов на внешней южной границе Европейского Союза Республика Молдова может стать вероятным альтернативным маршрутом", — отмечено в документе.

При этом в стратегии сказано, что существующий вблизи Республики Молдова региональный конфликт, а также последние события на европейском уровне под влиянием кризиса беженцев, сохраняют актуальность проблемы безопасности на границе, вопросов миграции, убежища, беженцев, борьбы с пограничной преступностью и пресечения нелегальной миграции. Поэтому Пограничная полиция и Бюро по миграции и беженцам, сказано в документе, будут в дальнейшем укреплять свою роль в качестве важных участников системы общественного порядка и безопасности.

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Теги:
перевалочный пункт, беженцы, мигранты, Евросоюз, Молдова
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