23:07 12 Июня 2017
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 23°C
Прямой эфир
Поиск
Ботанический сад Тирасполь

В Тирасполе придумали новый вид развлечения - "паркоманию"

© Sputnik / IRINA LEAHOVA
Общество
Получить короткую ссылку
388 0 0

В одном из главных парков Тирасполя каждую субботу-воскресенье проводят различного рода мероприятия для того, чтобы выходные прогулки по парку для горожан стали особо запоминающимися

ТИРАСПОЛЬ, 10 июн — Sputnik, Ирина Ляхова. Каждые выходные в течение всего лета в парке "Победы" Тирасполя организуются различные культурно-досуговые мероприятия. Новым способом времяпрепровождения под названием "Паркомания" организаторы — Управление культуры города, хотят увлечь всех жителей, устраивая для этого интересные для любого возраста события.

"Этой акцией мы хотим привлечь внимание горожан к парку, организовав интересный для них досуг. Нам хочется, чтобы как можно больше людей стало его посещать не только с целью прогуляться по нему, посмотреть на природу. А чтобы их отдых был культурно насыщенным", — рассказала корреспонденту Sputnik замначальника управления София Ботнарь.

Река Днестр.
© Sputnik/ Н. Козловский
В Приднестровье позаботились о безопасности отдыхающих
Первая акция состоялась 4 июня, когда перед публикой выступили творческие коллективы клуба "Ветеран", а также оркестр оборонного ведомства Приднестровья. В нынешнюю субботу, 10 июня, в 16 часов стартует фестиваль дворовых игр. Еще через неделю в субботу на летней эстраде парка состоится открытый городской фестиваль детского творчества "От сердца к сердцу", посвященный 225-й годовщине основания Тирасполя, а в воскресенье там же перед зрителями выступит заслуженный муниципальный ансамбль народного танца "Ватра". В последние выходные июня планируется концертная программа "Хорошее настроение" от оркестра МВД и праздник красок "Пестрое лето".

Июль не менее насыщен. В его выходные в парке намечается развлекательная программа "Радуга улыбок", вечеринка в стиле "Зумба", интерактивная программа "Семейные ценности", приуроченная к Международному дню любви, семьи и верности, а также водная битва, интерактивная программа "Шедевры в стиле Арт" и многие другие мероприятия.

Августовские выходные порадуют в том числе праздником красок, концертной программой "Звездный вояж" от ВИА "Драйв Бенд", театрализовано-игровой программой "Смайл party", вечеринкой "В стиле брейк-данс".

В плотном графике летней "Паркомании" еще немало интересных и увлекательных мероприятий.

Кстати, не пропустите: у Sputnik Молдова активные ленты в Facebook, ВКонтакте и "Одноклассниках".

Читайте, смотрите, слушайте Sputnik Молдова на родном языке — скачайте мобильное приложение для ваших смартфонов и планшетов.
Скачать приложение для iPhone >>
Скачать приложение для Android >>
Теги:
паркомания, вечеринка, парк, отдых, Ботнарь, Тирасполь, Молдова, Приднестровье
Правила пользованияКомментарии





Главные темы

Орбита Sputnik

  • Премьер-министры Эстонии, Литвы и Латвии на встрече по вопросу Балтийского строительства СПГ-терминала
    Уйти от «Газпрома»

    Премьеры балтийских государств в Клайпеде изучают терминал сжиженного газа, который должен помочь снизить зависимость Балтии от «Газпрома».

  • Отказ от алкоголя, архивное фото
    Остановить запой

    В самой пьющей стране мира – Литве – утвердили поправки в Закон об алкоголе, ограничивающие продажу и употребление спиртного.

  • День кафе
    Эстонский пир

    В столице Эстонии Таллине стартует IV Фестиваль еды, который представляет самые горячие тенденции в области уличного питания.

  • Водительские права
    Вас не касается!

    Несмотря на запрет, белорусские водители, работающие в российских компаниях, смогут пользоваться национальными водительскими правами.

  • Захват здания в рамках учений Кавказский орел 2017
    В Грузии захватили здание

    Военные Грузии, Турции и Азербайджана в ходе учений «Кавказский орел 2017» освоили навыки боя в населенном пункте.

  • Уроки абхазского языка
    Зов крови

    Уже почти 30 лет в Москве проводятся занятия в абхазской вечерней школе. Историю республики и ее традиции здесь преподают с 1989 года.

  • Ураган нанес серьезный ущерб местным хозяйствам Габалинского района
    Ураганные сутки

    В Габале за сутки в результате урагана пострадали фруктовые сады, посевные площади, дома и частные хозяйства, ряд сел остался без электричества.

  • Космос
    Космос как сотрудничество

    Россия готова к сотрудничеству с Арменией в области исследования и использования космического пространства в мирных целях.

  • Заседание совета глав государств-членов ШОС
    ШОС плюс два

    Индия и Пакистан получили статус государств-членов Шанхайской организации сотрудничества на саммите, который проходит в Астане.

  • Комплексные тактические учения артиллерийских и разведывательных подразделений
    Пилот не нужен

    Российские военные в Южной Осетии приступили к полевым занятиям с применением беспилотных летательных аппаратов.

  • Премьер-министры Эстонии, Литвы и Латвии на встрече по вопросу Балтийского строительства СПГ-терминала
    Уйти от «Газпрома»

    Премьеры балтийских государств в Клайпеде изучают терминал сжиженного газа, который должен помочь снизить зависимость Балтии от «Газпрома».

  • Отказ от алкоголя, архивное фото
    Остановить запой

    В самой пьющей стране мира – Литве – утвердили поправки в Закон об алкоголе, ограничивающие продажу и употребление спиртного.

Новости

Все новости
Все новости




Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Суперкары и раритеты на выставке City Concours в Лондоне
Вкусные рецепты: как приготовить соус ткемали
Секреты грузинской кухни: как приготовить настоящий соус ткемали
Первая помощь при укусе змеи
Что делать, если вас укусила змея

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.