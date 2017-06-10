В Тирасполе придумали новый вид развлечения - "паркоманию"

ТИРАСПОЛЬ, 10 июн — Sputnik, Ирина Ляхова. Каждые выходные в течение всего лета в парке "Победы" Тирасполя организуются различные культурно-досуговые мероприятия. Новым способом времяпрепровождения под названием "Паркомания" организаторы — Управление культуры города, хотят увлечь всех жителей, устраивая для этого интересные для любого возраста события.

"Этой акцией мы хотим привлечь внимание горожан к парку, организовав интересный для них досуг. Нам хочется, чтобы как можно больше людей стало его посещать не только с целью прогуляться по нему, посмотреть на природу. А чтобы их отдых был культурно насыщенным", — рассказала корреспонденту Sputnik замначальника управления София Ботнарь.

© Sputnik/ Н. Козловский В Приднестровье позаботились о безопасности отдыхающих

Первая акция состоялась 4 июня, когда перед публикой выступили творческие коллективы клуба "Ветеран", а также оркестр оборонного ведомства Приднестровья. В нынешнюю субботу, 10 июня, в 16 часов стартует фестиваль дворовых игр. Еще через неделю в субботу на летней эстраде парка состоится открытый городской фестиваль детского творчества "От сердца к сердцу", посвященный 225-й годовщине основания Тирасполя, а в воскресенье там же перед зрителями выступит заслуженный муниципальный ансамбль народного танца "Ватра". В последние выходные июня планируется концертная программа "Хорошее настроение" от оркестра МВД и праздник красок "Пестрое лето".

Июль не менее насыщен. В его выходные в парке намечается развлекательная программа "Радуга улыбок", вечеринка в стиле "Зумба", интерактивная программа "Семейные ценности", приуроченная к Международному дню любви, семьи и верности, а также водная битва, интерактивная программа "Шедевры в стиле Арт" и многие другие мероприятия.

Августовские выходные порадуют в том числе праздником красок, концертной программой "Звездный вояж" от ВИА "Драйв Бенд", театрализовано-игровой программой "Смайл party", вечеринкой "В стиле брейк-данс".

В плотном графике летней "Паркомании" еще немало интересных и увлекательных мероприятий.

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