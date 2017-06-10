Глава Погранполиции Молдовы: изменения в ведомстве продолжатся

КИШИНЕВ, 10 июн — Sputnik. Пограничная полиция Республики Молдова отмечает юбилей. Ровно 25 лет назад был подписан указ об организации пограничного охраны и контроля государственных границ нашей страны. Глава Погранполиции Молдовы Фредолин Лекарь рассказал Sputnik о произошедших за четверть века изменениях в работе службы.

"Конечно, сложно за несколько минут рассказать об эволюции Погранполиции, начиная с 10 июня 1992 года, кода декретом была организована охрана границ. Сейчас мы используем немного другие методы интеллигентного администрирования границ", — сказал руководитель Погранполиции.

По его мнению, изменения, через которые прошла за 25 лет Погранполиция, оказались самыми существенными в сравнении с остальными службами.

"Сейчас у нас есть оперативные центры командования, когда за границами мы наблюдаем интеллигентными методами. Эволюция видна, и изменения будут продолжаться", — сказал Лекарь.

Он отметил, что основная цель и задача — сделать из Погранслужбы структуру, близкую к европейским стандартам. Как подчеркнул глава ведомства, несмотря на трудности, ограниченные ресурсы, удалось сохранить высокий уровень безопасности, благодаря профессиональной подготовке, эффективным аналитическим инструментам, развитию информационных систем и технических средств наблюдения, рационального использования новых полномочий для предотвращения и противодействия незаконных действий.

"Поздравляю всех пограничных полицейских с нашим профессио

© Sputnik/ Пограничная полиция Республики Молдова отмечает юбилей.

нальным праздником. В этом году мы отмечаем 25-летие Пограничной полиции. Хочу пожелать всем коллегам — сотрудникам Погранполиции, ветеранам много здоровья, и чтобы они умели преодолевать все трудности. Горжусь, что руковожу Пограничной полиции Молдовы. Горжусь, что у нас такие специалисты. La multi ani, Погранполиция!", — заключил Лекарь.

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