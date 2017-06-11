23:08 12 Июня 2017
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 23°C
Прямой эфир
Поиск
банкноты номиналом 200 лей

Экономисты считают, что рожденные после 1970 года пенсий не получат

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI
Общество
Получить короткую ссылку
1247 0 0

Ряд экономистов склонны считать, что пенсионная реформа не позволит избежать грядущего социального коллапса и рожденные после 1970 года пенсий не получат: что говорят в министерстве труда, социальной защиты и семьи Молдовы

КИШИНЕВ, 11 июн — Sputnik. Некоторые молдавские эксперты убеждены, что при существующей системе начисления пенсий в Молдове, родившиеся после 1970 года пенсий не получат. В министерстве труда, социальной защиты и семьи республики Sputnik заявили, что все меры, предпринятые властями до этого момента, реализованы в целях обеспечения в долгосрочной перспективе справедливой и устойчивой пенсионной системы, которая бы гарантировала достойную жизнь пенсионерам.

lei, ЛЕИ
© Sputnik/ Rodion Proca
Родившиеся после 1970 года, пенсий не получат

По словам представителей министерства, реформа, стартовавшая в этом году, отвечает проблемам, которые ставят под угрозу финансовую стабильность и устойчивость пенсионной системы.

"Низкий уровень отчислений, которые привели к недоверию граждан к пенсионной системе, таким образом, негативно влияя на покрытие и выполнение выплат", — отметили в Минсоцтрула.

Эксперты ведомства отмечают, что "согласно международным рекомендациям, при 30-летнем рабочем стаже коэффициент возмещения должен составлять около 40%. В Молдове в случае с пенсиями по возрасту коэффициент возмещения приравнивается к 26%".

В тоже время усугубление демографического кризиса и процесс старения населения затрудняет устойчивость пенсионной системы. В сравнении с 2005 годом показатели демографического старения населения возросли с 13,6% до 16,2%. Согласно прогнозам ООН и центра демографических исследований при Академии наук Молдовы, в 2035 году доля лиц в возрасте старше 60 лет составит 25%.

Пенсионер, монеты
© Sputnik/ Максим Богодвид
Пенсионная реформа стартовала в Молдове

"Кроме того, соотношение числа граждан, осуществляющих отчисления в фонд социального страхования, к пенсионерам стабильно снижается. Таким образом, для стабильного функционирования распределительной пенсионной системы Pay As You Go, а также существующей в нашей стране системы соцстрахования, необходимо сохранение соотношения численности работающей части населения к пенсионерам на уровне 4:1-5:1", — пояснили в министерстве.

Если в 2003 году соотношение трудоспособного населения Молдовы к пенсионерам составляло 1,97:1, то в 2015 этот показатель упал до 1,24:1.

Еще одна серьезная проблема отечественной пенсионной системы — теневая экономика.

Как пояснили в Минсоцтруда, исходя из проблем и рисков для пенсионной системы, разработан пакет комплексных поправок в местное законодательство. Среди них — новая формула расчета пенсий, валоризация застрахованного дохода и среднемесячного дохода для пенсий по возрасту и инвалидности, увеличение пенсионного возраста и стажа, предоставление досрочного выхода на пенсию, изменение способа расчета минимальной пенсии, унификация порядка расчета пенсий, предусмотренных отдельным категориям граждан.

 

По теме

Будут ли выходить на пенсию в Молдове через 20 лет
Пенсионная реформа в Молдове – фиговый листок голого бюджета
Граждане Молдовы страдают от безработицы, низких зарплат и пенсий
Теги:
проблемы, рожденные после 1970, пенсии, пенсионная система, Министерство труда, социальной защиты и семьи, Молдова
Правила пользованияКомментарии





Главные темы

Орбита Sputnik

  • Премьер-министры Эстонии, Литвы и Латвии на встрече по вопросу Балтийского строительства СПГ-терминала
    Уйти от «Газпрома»

    Премьеры балтийских государств в Клайпеде изучают терминал сжиженного газа, который должен помочь снизить зависимость Балтии от «Газпрома».

  • Отказ от алкоголя, архивное фото
    Остановить запой

    В самой пьющей стране мира – Литве – утвердили поправки в Закон об алкоголе, ограничивающие продажу и употребление спиртного.

  • День кафе
    Эстонский пир

    В столице Эстонии Таллине стартует IV Фестиваль еды, который представляет самые горячие тенденции в области уличного питания.

  • Водительские права
    Вас не касается!

    Несмотря на запрет, белорусские водители, работающие в российских компаниях, смогут пользоваться национальными водительскими правами.

  • Захват здания в рамках учений Кавказский орел 2017
    В Грузии захватили здание

    Военные Грузии, Турции и Азербайджана в ходе учений «Кавказский орел 2017» освоили навыки боя в населенном пункте.

  • Уроки абхазского языка
    Зов крови

    Уже почти 30 лет в Москве проводятся занятия в абхазской вечерней школе. Историю республики и ее традиции здесь преподают с 1989 года.

  • Ураган нанес серьезный ущерб местным хозяйствам Габалинского района
    Ураганные сутки

    В Габале за сутки в результате урагана пострадали фруктовые сады, посевные площади, дома и частные хозяйства, ряд сел остался без электричества.

  • Космос
    Космос как сотрудничество

    Россия готова к сотрудничеству с Арменией в области исследования и использования космического пространства в мирных целях.

  • Заседание совета глав государств-членов ШОС
    ШОС плюс два

    Индия и Пакистан получили статус государств-членов Шанхайской организации сотрудничества на саммите, который проходит в Астане.

  • Комплексные тактические учения артиллерийских и разведывательных подразделений
    Пилот не нужен

    Российские военные в Южной Осетии приступили к полевым занятиям с применением беспилотных летательных аппаратов.

  • Премьер-министры Эстонии, Литвы и Латвии на встрече по вопросу Балтийского строительства СПГ-терминала
    Уйти от «Газпрома»

    Премьеры балтийских государств в Клайпеде изучают терминал сжиженного газа, который должен помочь снизить зависимость Балтии от «Газпрома».

  • Отказ от алкоголя, архивное фото
    Остановить запой

    В самой пьющей стране мира – Литве – утвердили поправки в Закон об алкоголе, ограничивающие продажу и употребление спиртного.

Новости

Все новости
Все новости




Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Суперкары и раритеты на выставке City Concours в Лондоне
Вкусные рецепты: как приготовить соус ткемали
Секреты грузинской кухни: как приготовить настоящий соус ткемали
Первая помощь при укусе змеи
Что делать, если вас укусила змея

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.