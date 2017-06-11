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Пересечение границы: гражданам Молдовы будет труднее попасть в ЕС

© Sputnik/ Rodion Proca
Общество
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Уже совсем скоро граждане Молдовы столкнутся с неприятным сюрпризом при пересечении границы с ЕС: в Пограничной полиции республики объяснили, что ждет жителей нашей страны

КИШИНЕВ, 11 июн — Sputnik. Некоторые эксперты считают, что уже совсем скоро граждане Молдовы, желающие отправиться в страны Евросоюза, могут столкнуться с неприятным сюрпризом на пересечении границы республики. Велика вероятность того, что на контрольно-пропускных пунктах могут образоваться огромные пробки из-за наплыва украинцев, которые поспешат воспользоваться отменой визового режима с ЕС.

Погранпереход на Украине, архивное фото
© AFP/ GENYA SAVILOV
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Решение о предоставлении гражданам Украины права на безвизовые поездки в Евросоюз было опубликовано 22 мая в официальном вестнике ЕС. Ранее утверждалось, что оно вступит в силу с 11 июня. Однако позже замглавы МИД Украины уточнила, что безвизовый режим с Евросоюзом начнет действовать с 12 июня.

Как повлияет "безвиз" для Украины на молдавских граждан, в комментарии Sputnik рассказал глава Пограничной полиции Молдовы Фредолин Лекарь.

"Очень внимательно изучал эту ситуацию и анализировал с точки зрения вступления в силу безвизового режима для граждан Республики Молдова. Есть определенный дискомфорт для тех, кто будет пересекать государственную границу", — сказал руководитель Погранполиции.

По его словам, этот вопрос он обсудил и со своим украинским коллегой — генерал-полковником Виктором Назаренко.

"Мы не видим серьезных проблем. Может на начальном этапе это и случится, но в кратчайшие сроки ситуация нормализуется. Это не значит, что все в один день сядут в самолеты или автомобили и будут пересекать границу с Евросоюзом", — считает Лекарь.

Как отметил собеседник, пробки — это один из неизбежных элементов, когда инфраструктура пограничного пункта пропуска недостаточно развита.

"Наши сотрудники буквально посекундно подсчитали, что за сутки только на КПП Леушены было до 15 тысяч пересечений. Это очень высокий показатель, учитывая число работников и пограничных линий на въезд и на выезд", — пояснил глава Погранполиции.

Дорожные указатели на молдавско-румынской границе. КПП Кагул-Оанча.
© Sputnik/ Miroslav Rotari
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Он отметил, что не видит проблем с началом безвизового режима для граждан Украины. По его словам, трафик на границах нашей страны итак оживлен.

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Украинские эксперты признают, что после снятия Евросоюзом визовых ограничений в течение месяца пограничникам будет достаточно сложно справиться с пассажиропотоком, который, скорее всего, будет значительно выше. Во-первых, многие люди просто могут не знать, как правильно пересекать границу. Надо учитывать правила погранведомств государств Евросоюза, а некоторые из них — страны Шенгена. Это Польша, Словакия, Венгрия, которые граничат с Украиной. Во-вторых, лица, у которых ранее не было виз, будут с особым вниманием проверяться пограничниками. Гражданам Украины придется представить доказательства о том, что они зарезервировали место в отеле, что у них есть медстраховка, обратные билеты и другие документы. В-третьих, существует возможность увеличения числа граждан, которые захотят поехать на заработки в ЕС.

В Пограноплиции Молдовы считают, что напряженный трафик на границах будет связан и с периодом летних отпусков. Граждане Молдовы могут избежать пробок и простаивания в очередях при прохождении контроля на границе. За ситуацией на контрольно-пропускных пунктах можно наблюдать, воспользовавшись приложением "Trafic-Online".

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Теги:
трудности, безвизовый, отпуск, пробки, Фредолин Лекарь, Евросоюз, Молдова, Румыния, Украина
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