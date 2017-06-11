Граница Украины закрыта для граждан Молдовы: что произошло

КИШИНЕВ, 11 июн — Sputnik. Таможенные пункты "Чадыр-Лунга-2", "Мирное", "Вулканешты" и "Чишмичой" временно приостановили работу в связи с техническим сбоем базы данных украинских таможенников. Таким образом, пересечение границы Украины через указанные КПП пока невозможно.

© Sputnik/ Miroslav Rotari Румыния ужесточает контроль на своей границе

Таможенная служба Молдовы рекомендует гражданам, которые намерены отправится в поездку в Украину через указанные контрольно-пропускные пункты спланировать маршрут через другие точки пересечения госграницы.

Интерактивная карта пунктов пропуска размещена на официальном сайте структуры.

"Таможенная служба продолжает держать связь с властями Украины в целях получения информирования граждан о ситуации на таможенных постах, находящихся на общей границе", — сообщили в пресс-службе ведомства.

Update: Ситуация на КПП "Чадыр-Лунга-2", "Мирное", "Вулканешты" и "Чишмичой" >>>>