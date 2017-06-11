В ряде городов Молдовы проходят митинги за изменение системы выборов

КИШИНЕВ, 11 июн — Sputnik. Сразу в нескольких городах Молдовы проходят акции протесты в поддержку изменения избирательной системы.

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI Как в Кишиневе прошел митинг внепарламентской оппозиции

Акции протеста поддержали жители в городах Кагул, Яловены, Единцы и других населенных пунктах страны. Манифестанты требуют изменения избирательного законодательства. Протестующие утверждают, что перемены возможны только путем изменения системы выборов.

В Кишиневе проходит акция протеста против изменения избирательной системы и внедрения в стране смешанной системы голосования.

Согласно действующему законодательству, выборы в парламент страны проводятся по одному общенациональному избирательному округу, в котором избирается 101 депутат. Ранее в Демпартии Молдовы заявили о предложении изменить Кодекс о выборах и перейти к системе одномандатного голосования. Президент страны Игорь Додон, который до избрания лидером республики возглавлял Партию социалистов, предложил перейти к смешанной системе, когда половина депутатов выбирается по партийным спискам, а другая — по одномандатным округам.

Позже парламент Молдовы одобрил объединение инициативы демократов и социалистов по изменению Кодекса о выборах республики, взяв за основу смешанную систему голосования, на которой настаивала оппозиция.