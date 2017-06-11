Сюрпризы лета: в Молдове резко изменится погода

КИШИНЕВ, 11 июн — Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы Молдовы, начало недели выдастся жарким. В понедельник в республике в среднем ожидается до +28, а во вторник до +30 градусов по Цельсию. Затем начнутся температурные скачки.

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Со среды на севере республики ожидаются кратковременные дожди с грозами. В других районах Молдовы осадки не предвидятся. Средний дневной максимум составит +27. В четверг кратковременные дожди с грозами пройдут на большей части сраны. Дожди принесут с собой прохладу — до +24. В пятницу воздух прогреется до +27. Без осадков. А будущие выходные станут "нелетными" — дожди с грозами и всего +24..+22.

В целом в июне среднемесячная температура воздуха равняется +17,8, +20,0 градусам.

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Самым холодным в истории нашей страны был июнь 1949 г, когда средняя месячная температура воздуха составила от +15,1 (Бричень) до +17 градусов (Тирасполь). Самым теплым оказался первый месяц лета 2007 и 2012 годов. Средняя температура воздуха тогда составляла от +20,6 градусов (Бричень) до +24,0ºC (Дубэсарь). При этом синоптики подчеркивают, что в июне среднесуточная температура может колебаться в от +6, +10 (1962, 1977 гг.) до +28, +30 градусов (1963, 2012 гг.).

В истории Молдовы было и очень холодное лето. Абсолютный минимум зарегистрирован в Бричанах 1 июня 1955 года. Тогда воздух прогрелся всего до +1,6 градуса. А самым жарким июнь оказался пять лет назад — в Фалештах 22 июня 2012 года термометр замер на отметке +40,1 градуса. В среднем в июне в республике может быть от двух до 20 дней, когда температура воздуха превышает отметку в +30 градусов. Из стихийных метеорологических явлений наибольшую опасность в июне представляют сильные ливни, град, которые наблюдаются ежегодно. Продолжительные сильные дожди возможны в среднем раз в 4 года, сильный ветер (скорость более 25 м/с) — в среднем раз в 3 года. Как уточняют синоптики, в Молдове возможны даже смерчи. Однако в последний раз такое погодное явление на территории республики зарегистрировали 27 июня 1980 года. Тогда смерч зафиксировали в Слободзейском и Каушанском районах.

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