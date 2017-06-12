Паника в соцсетях: неужели в Кишиневе началось нашествие змей

КИШИНЕВ, 12 июн — Sputnik. Жительница Кишинева Инга Орехова опубликовала в социальных сетях фото змеи (точно, кто на снимке — ядовитое пресмыкающееся или нет — пока еще не определено — прим. ред.).

"Возле поликлиники номер семь на улице Докучаева лежит змея, отдыхает, приличная достаточно, может кто-то потерял?!" — написала Инга Орехова.

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Корреспондент Sputnik обратился за комментарием к директору столичного зоопарка Алексею Ханцацуку, который исключил "побег" пресмыкающегося из зверинца.

"Люди могут держать дома и змей, и ящериц, и всякую другую "нечисть", и это закон не запрещает. Может, эта змея уползла из чьего-то дома… Кто знает… Мы отвечаем только за своих животных, которые обитают в нашем зоопарке", — рассказал Sputnik директор зоопарка Алексей Ханцацук.

В пресс-службе Департамента чрезвычайных ситуаций подтвердили, что по данному адресу были вызваны спасатели.

"У нас нет специалистов, которые бы могли обезвредить змею. Мы обратились к сотрудникам зоопарка, те обещали нам помочь", — отметила пресс-секретарь Департамента чрезвычайных ситуаций Диана Цуцу.

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