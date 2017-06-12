Даже безработные матери смогут получать пособие от государства

КИШИНЕВ, 12 июн – Sputnik. Правительство Молдовы одобрило законодательную инициативу о выделении пособия по материнству женщинам, которые на момент декретного отпуска находятся без работы или не получают застрахованный доход.

Такое возможно, когда женщина находится на содержании мужа, обладающего страховым полисом.

"Женщина, находящаяся на содержании застрахованного мужа, получает пособие по материнству, если к моменту ухода в декретный отпуск, она не трудоустроена и не получает застрахованных доход, что подтверждается в Трудовой книжке и письменной декларацией под личную ответственность", — говорится в тексте поправок.

Таким образом, пособие по материнству в данном случае выделяется за временную потерю трудоспособности.

Как уточняется в пояснительной записке к проекту закона, в 2017 году для выплаты таких пособий необходимы 182 миллиона леев, в 2018-м – 200 миллионов леев, а в 2019-м – почти 218 миллионов.

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