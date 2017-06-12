Железная дорога Молдовы обсуждает снижение цен на билеты

КИШИНЕВ, 12 июн — Sputnik, Дарья Чернега. Заместитель генерального директора по коммерческой части компании "Железная дорога Молдовы" Григорий Кондураке рассказал Sputnik о положении предприятия, а также о том, с какими трудностями оно сталкивается.

По словам специалиста, объем грузовых перевозок в 2017-м году вырос на 27% по сравнению с прошлым годом. Данный тренд, как пояснил эксперт, позволяет видеть перспективу роста компании после трех лет убытков. Кандураки отметил, что рост грузоперевозок возник благодаря транзиту, который, в свою очередь, за первые 4 месяца текущего года вырос на 30%.

"Есть определенный перечень товаров грузов, которые возятся в Румынию, Унгены. Это руда, уголь и другое. Кроме того, появился новый транзит из Украины в Румынию — это древесина. Его до сих пор не было, он всегда нас объезжал", — пояснил Кондураке.

По его словам, для того, чтобы выйти на положительный баланс, предприятие находит меры, помогающие понизить расходную часть. Иными словами, экономит там, где это возможно. В частности, одной из таких мер стало сокращение рейсов по маршруту Кишинев-Бухарест. Ранее поезд, соединяющий две столицы, курсировал ежедневно. Однако из-за плохой наполняемости принято решение до августа сократить число рейсов до двух в неделю.

"Сейчас мы работаем с коллегами из Румынии с тем, чтобы сократить цену на билеты. Цена билета на автобус до Бухареста составляет 350 леев, а поезда 700. Поэтому пассажиров мало", — заявил исполняющий обязанности начальника пассажирских перевозок Анатолий Русу.

Он добавил, что международные поезда, которые едут на Москву и Санкт-Петербург заполняются в основном за счет Украины. "У них сняли много поездов и нет авиаперевозок, и мы выживаем за счет украинских пассажиров", — отметил собеседник.

Руководство "Железной дороги Молдовы" отмечает, что число вагонов в пассажирских поездах Москва-Кишинев сократилось более чем вдвое — с 19-ти до 9-ти. Кроме того, серьезные потери возникают из-за частой поломки локомотивов, которым уже не менее 40-ка лет. По словам руководства предприятия, не исключено, что новый локомотив, закупленный по проекту, финансируемому Европейским банком реконструкции и развития Европейским инвестиционным банком, поступит в 2018-м году.

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