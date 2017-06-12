Молдавская рулетка: на что живут пенсионеры

КИШИНЕВ, 12 июн — Sputnik. С 2017 года в Молдове стартовала пенсионная реформа, которая предполагает достаточно кардинальные перемены — постепенное увеличение и уравнивание возврата выхода на пенсию, пенсионного стажа и так далее. В апреле этого года произошел долгожданный перерасчет и индексация пенсий. Однако многие получатели выплат удивились тому, что рост оказался для всех разным. К примеру, те, у кого размер пенсий был одинаков, получили разные надбавки, а у кого выплата итак была большой получил еще более высокую прибавку.

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI Экономисты считают, что рожденные после 1970 года пенсий не получат

Министерство труда, социальной защиты и семьи в комментарии Sputnik объяснило, почему увеличение пенсий оказалось таким разным.

По словам чиновников профильного ведомства, рост пенсий в результате пересчета разнится в зависимости от периода и дохода, из которого выплачивались отчисления в соцфонд.

"К примеру, пенсия по возрасту, установленная на 2005 год, в результате валоризации увеличилась в среднем на 105,54 лея, а в 2008 году — на 193,39 лея", — отметили в министерстве.

Что касается пенсий по инвалидности, то в 2005 году в результате пересчета выплата возросла в среднем на 252,84 лея, а в 2008 году — на 358,3 лея. Таким образом, как подчеркнули в министерстве, все пенсии прошли через процедуру валоризации.

© Sputnik/ Evghenii Panasenco В шаге от нищеты: будут ли выходить на пенсию в Молдове через 20 лет

Произошли изменения и в случае минимального размера пенсии по возрасту. Таким образом, начиная с 1 апреля этого года размер этой выплаты приравнен к ежемесячному гарантированному минимальному доходу, установленного законом — 961 лей (52 доллара). Так, пенсии для работников сельского хозяйства с учетом этой поправки увеличились в среднем на 107,89 лея, а после индексации — общий средний рост составил 21%.

Валоризация пенсий по возрасту и пенсий по инвалидности проходит в несколько этапов. В 2017 году, начиная с 1 апреля, под "переоценку" попали те, кто вышел на пенсию в 2001- 2008 годах. Последующие этапы предполагают, что с 1 апреля 2018 года пересчитают выплаты тем, кто вышел на пенсию в 2009-2011 годах, а с апреля 2019 года — гражданам, вышедшем на законный отдых в 2012-2014 годах. С 1 апреля 2020 года под валоризацию попадут те, кто вышел на пенсию в период 2015 — 31 марта 2017 годов.

Если вернуться к минимальной пенсии по возрасту, то даже с учетом прибавки и индексации размер этой выплаты не дотягивает до прожиточного минимума, рассчитанного на одного пенсионера — 1523,6 лея (80 долларов).

Кстати, не пропустите: у Sputnik Молдова активные ленты в Facebook, ВКонтакте и "Одноклассниках".

Читайте, смотрите, слушайте Sputnik Молдова на родном языке — скачайте мобильное приложение для ваших смартфонов и планшетов.

Скачать приложение для iPhone >>

Скачать приложение для Android >>