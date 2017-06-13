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Проект мемориала погибшим в войне в Афганистане, Бельцы

Уникальный мемориал "афганцев" появится в Бельцах

© Photo: Юрий Хмарный
Общество
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Уникальный мемориал "афганцев" появится в Бельцах - узнайте подробности этого проекта на сайте Sputnik Молдова

КИШИНЕВ, 13 июн — Sputnik, Николай Костыркин. В Бельцах появится новый, заметно более массивный, чем сейчас, мемориал воинам-интернационалистам родом из этого города, погибшим в Афганской войне, сообщил корреспонденту Sputnik председатель Союза ветеранов войны в Афганистане Бельц Юрий Хмарный.

  • Проект мемориала погибшим в войне в Афганистане, Бельцы
    Проект мемориала погибшим в войне в Афганистане, Бельцы
    © Photo: Юрий Хмарный
  • Проект мемориала погибшим в войне в Афганистане, Бельцы
    Проект мемориала погибшим в войне в Афганистане, Бельцы
    © Photo: Юрий Хмарный
  • Проект мемориала погибшим в войне в Афганистане, Бельцы
    Проект мемориала погибшим в войне в Афганистане, Бельцы
    © Photo: Юрий Хмарный
  • Проект мемориала погибшим в войне в Афганистане, Бельцы
    Проект мемориала погибшим в войне в Афганистане, Бельцы
    © Photo: Юрий Хмарный
  • Проект мемориала погибшим в войне в Афганистане, Бельцы
    Проект мемориала погибшим в войне в Афганистане, Бельцы
    © Photo: Юрий Хмарный
  • Проект мемориала погибшим в войне в Афганистане, Бельцы
    Проект мемориала погибшим в войне в Афганистане, Бельцы
    © Photo: Юрий Хмарный
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© Photo: Юрий Хмарный
Проект мемориала погибшим в войне в Афганистане, Бельцы

Замысел для многих поколений

По его словам, проект утвержден на местном уровне, чего, в принципе, достаточно для того, чтобы приступить к работе. Теперь "афганцы" начнут собирать средства на реализацию замысла.

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"Главными элементами мемориала будут большого размера руки, держащие розу. Предусмотрен Вечный огонь, а также плиты с именами наших боевых братьев, погибших в Афганистане, а также умерших уже в период мирной жизни. Их имена, выбитые на камне, останутся таким образом навсегда в памяти наших потомков", — рассказал Хмарный.

В Афганской войне участвовал 541 уроженец Бельц. Девять из них погибло "за рекой". Сегодня в муниципии проживает 340 "афганцев", из которых 48 инвалидов. С момента возвращения домой, в Бельцы, 114 ветерана Афганистана умерли.

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© Sputnik/ Александр Гращенков
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На данный момент в Бельцах установлен памятник погибшим в Афганистане. Он включен в реестр охраняемых объектов города. Монумент был открыт в 1989 году.

"Во всех учебных заведениях, где учились погибшие в Афганистане бельчане, установлены мемориальные доски, еще две — на заводе АО Рэут (бывший завод имени В.И.Ленина), где работали два воина-интернационалиста. Также наша организация помогла установить четыре памятные таблички в школах Глодянского района и одну — в школе Сынжерейского района", — заметил Хмарный.

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Здоровье не купишь, но денег оно стоит

Отвечая на вопросы о том, насколько внимательно государство к "афганцам" Бельц, собеседник подчеркнул, что медицинское обслуживание в Бельцах, как и по всей стране, на бумаге одно, а на деле совсем другое.

Банкноты номиналом 100 леев
© Sputnik/ Evghenii Panasenco
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"На дополнительные процедуры — общая очередь, хотя речь идет об особой категории населения. И ждать своей очереди нужно едва ли не два месяца! Компенсация же "афганцам" составляет всего 100 леев. И это в то время, когда большинство ветеранов нуждаются в дорогих лекарствах от хронических болезней", — рассказал Хмарный.

Он отметил, что Центр реабилитации "держит" у себя только 7 дней, причем в них входят день приезда и отъезда.

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"То есть, по факту выходит всего лишь пять дней. А дальше лечись, реабилитируйся как хочешь!.. Лишь на 60 % решаются вопросы, связанные со здоровьем ветеранов-афганцев. А если исключить сухой язык статистики, то речь идет о живых людях, и проценты на бумаге — это чей-то упущенный шанс прожить лет на 10 дольше", — сокрушается собеседник.
Семьи же погибших в Афганистане советских солдат и офицеров получают до 3000 леев.

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© Sputnik / EVGHENII PANASENCO Николай Костыркин
Афганцы Молдовы объединили три ветви государственной власти

Своими силами

"Афганцы" Бельц организуют и способствуют проведению мероприятий ко Дню вывода советских войск из Афганистана, Дню окончания Приднестровского конфликта, Дню чернобыльской катастрофы, Дню Победы в Великой Отечественной войне, Дню освобождения города от фашистов, Храму города и т.д.

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"В Бельцах мы также проводим турниры по мини-футболу в память о наших братьях по оружию, турнир по дзюдо памяти воина-интернационалиста Иона Магнета, кандидата в мастера спорта СССР, турнир по пулевой стрельбе памяти "афганца", мастера спорта Васина, ежегодный концерт 23 февраля, тематические встречи в учебных заведениях, где мы рассказываем о подвигах советских солдат и офицеров в Афганистане. Учитывая, что в нашем городе жил единственный воин-интернационалист, награжденный орденом Красной звезды и Орденом Штефана Великого за участие в конфликте на Днестре — Саид Кушмурадов, кандидат в мастера спорта по боксу — думаем организовать турнир его памяти" — рассказал Хмарный.

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Теги:
афганцы, мемориал, проект, памятник, Союз ветеранов войны в Афганистане РМ, Юрий Хмарный, Афганистан, Молдова, Бельцы
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