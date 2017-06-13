Демпартия разработала концепцию по борьбе с иностранной пропагандой

КИШИНЕВ, 13 июн – Sputnik. Демпартия Молдовы зарегистрирует в парламенте законопроект по борьбе с иностранной пропагандой, в том числе и российской, заявил глава Демпартии Владимир Плахотнюк.

"Речь об информационной безопасности государства и защите информационного пространства от пропаганды. Это необходимо для устранения пропаганды, продвигаемой российскими телеканалами, которые ретранслируется в нашей стране. Мы находимся в ситуации, когда у нас больше иностранного информационного контента, нежели местного. Больше всего исходит от России. Присутствует много элементов, направленных против нашей страны и наших партнеров по развитию", — сказал Плахотнюк.

По его словам, решение по представлению концепции этого законопроекта принято на сегодняшнем заседании Демократической партии. Как подчеркнул Плахотнюк, демократы намерены обсудить инициативу с коалицией.

"Хочу подчеркнуть, что российские телеканалы не исчезнут. Законопроект не предполагает закрытие каналов, ретранслируемых в нашей стране, а лишь информационного контента, через который осуществляется пропаганда", — отметил Плахотнюк, добавив, что будут сохранены развлекательные программы.

Спикер Андриан Канду также подчеркнул, что этот законопроект не предполагает закрытие телеканалов.

"Будут исключены новости и политико-аналитические передачи… К примеру, блоки новостей российского Первого канала будут исключены и заменены на местный продукт", — сказал Канду.

Он напомнил, что в Украине полностью запретили иностранные телеканалы на законодательном и технических уровнях, а балтийские страны запретили программы информационного характера. По его словам, под законопроект, разработанный Демпартией, попадают страны, которые не ратифицировали Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении (в их число входит и Россия).

"Речь не идет о запрете телеканалов. Телеканалы, в частности российские, продолжат вещание и их можно найти в сетке вещания Молдовы", — сказал Канду.

Ранее в парламенте уже обсуждался законопроект об ограничении ретрансляции информационных и аналитических передач телеканалов из государств, не ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении (в их число входит и Россия). ОБСЕ, правозащитная организация Freedom House (США), оппозиция, гражданское общество Молдавии выступили против принятия этих поправок. Позже депутаты парламента утвердили в окончательном чтении поправки к кодексу о телевидении и радио, исключив пункт о запрете на вещание информационных программ иностранных телеканалов.

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