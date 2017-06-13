Додон: заблокирую проект демократов о запрете новостных программ России

КИШИНЕВ, 13 июн — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон выступил категорически против инициативы Демократической партии страны. Демократы зарегистрировали во вторник в парламенте законопроект о борьбе с так называемой иностранной пропагандой, в том числе якобы с российской. Глава республики пообещал блокировать эту инициативу.
Спикер парламента Андриан Канду уточнил, что планируется исключить из эфира "новости и политико-аналитические передачи" телеканалов РФ".
"Нынешняя законодательная инициатива демократов — это очередная попытка показать свою проевропейскость и антироссийскую риторику. Выступаю категорически против этого законопроекта. Плохому танцору, знаете, что мешает… При чем тут российские телеканалы?", — задался вопросом Додон.
Он подчеркнул, что до сих пор демократы развивали российский "Первый канал", чтобы укреплять свои позиции. "А сейчас? Действуют по чьей-то указке. Мне очень интересно, как на это отреагирует Брюссель", — сказал Додон.
Президент Молдовы подчеркнул, что намерен заблокировать всеми возможными методами эту инициативу.
"Я не буду подписывать это предложение ни после первой попытки (голосования в парламенте — ред.), ни после второй. Хотите дойти до референдума — давайте", — сказал Додон.
Ранее в парламенте уже обсуждался законопроект об ограничении ретрансляции информационных и аналитических передач телеканалов из государств, не ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении (в их число входит и Россия). ОБСЕ, правозащитная организация Freedom House (США), оппозиция, гражданское общество Молдовы выступили против принятия этих поправок. Позже депутаты парламента утвердили в окончательном чтении поправки к Кодексу о телевидении и радио, исключив пункт о запрете на вещание информационных программ иностранных телеканалов.
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