Неожиданная новость для водителей: цены на топливо в Молдове изменены

КИШИНЕВ, 13 июн — Sputnik. Хорошие новости для молдавских автомобилистов. В период с 14 по 27 июня максимальные розничные цены на бензин и дизтопливо снизятся, свидетельствуют опубликованные во вторник данные Национального агентства по регулированию в энергетике (НАРЭ).

Так со среды бензин марки A-95 подешевеет с 17,14 до 16,57 лея. Цена на "дизель" упадет с 14,69 до 13,96 лея.

Согласно новой методологии расчета и применения цен на нефтепродукты, НАРЭ каждые 14 календарных дней, во вторник, устанавливает максимальные цены розничной продажи бензина, дизтоплива и сжиженного газа. В тот же день каждый оператор рынка нефтепродуктов определяет, исходя из максимальных розничных цен, установленных НАРЭ, стоимость продажи в розницу этих нефтепродуктов, публикует их на своем веб-сайте и отображает на панно на автозаправочных станциях. Повысить цены самостоятельно никто из профильных компаний не может. Нарушителей ждут жесткие санкции вплоть до отзыва лицензий.

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