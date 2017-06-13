В Приднестровье позаботились о людях с ограниченными возможностями

ТИРАСПОЛЬ, 13 июн — Sputnik, Ирина Ляхова. В Приднестровье семьи, где двое и более инвалидов по зрению или глухонемых, освободят от платы за коммунальные услуги, топливо, а также за жилое помещение в пределах соцнормы. Нововведения в закон о социальной защите инвалидов подписал лидер региона Вадим Красносельский.

"Стопроцентная скидка с платы за жилое помещение предоставляется инвалиду, а также супруге (супругу) и их несовершеннолетним детям, находящимся на их иждивении, в пределах социальных норм площади жилья", — отмечается в законе.

В документе также поясняется, что в случае если в семье двое и более инвалидов по зрению или глухонемых, излишняя общая площадь жилья до 15 квадратных метров оплачивается в одинарном размере.

Освобождение от уплаты за коммунальные услуги также предоставляется инвалиду, супруге (супругу) и их несовершеннолетним детям, находящимся на их иждивении, а от платы за топливо, приобретаемого в пределах норм, и за транспортные услуги для доставки этого топлива — проживающим в домах, не имеющих центрального отопления.

Новые изменения распространяют свое действие, начиная с 1 января 2017 года.

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