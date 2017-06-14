КИШИНЕВ, 14 июн — Sputnik. Каким был Кишинев около 40 лет назад, можно судить по небольшой документальной ленте, снятой на киностудии "Молдова фильм" в 1971 году.
Авторами этого видео, опубликованного в интернете, стали режиссер Николай Харин и сценарист Михаил Мельник.
На видео можно увидеть снятые с вертолета кадры панорамы пригородов Кишинева, садов близ города, озер. Затем глазам зрителя предстает площадь перед железнодорожным вокзалом, проспект Негруцци, здания Академии наук, городского совета, дом правительства, а также старинные здания Кишинева.
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Можно здесь увидеть и парки города — "Комсомольское озеро", парк Пушкина, сквер на нижней Рышкановке со стелой и часовней, посвященными болгарским ополченцам, воевавшим в период последней русско-турецкой войны.
Авторы документального фильма показали также и аудитории мединститута, холодильный завод, ход строительства новых зданий.
Камера запечатлела также и выступление народной артистки СССР Марии Биешу и известной эстрадной певицы Марии Кодряну.
Перевод ленты осуществлен на немецкий язык.
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