КИШИНЕВ, 14 июн — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон в среду вручил государственные награды ветеранам войны в Афганистане, сообщил корреспонденту Sputnik председатель Союза ветеранов войны в Афганистане (СВВА) Республики Молдова Михаил Мокан.

Президент Молдовы наградил ветеранов Афганистана © Photo: Михаил Мокан

Президент Молдовы наградил ветеранов Афганистана © Photo: Михаил Мокан

Президент Молдовы наградил ветеранов Афганистана © Photo: Михаил Мокан

Президент Молдовы наградил ветеранов Афганистана © Photo: Михаил Мокан

Президент Молдовы наградил ветеранов Афганистана © Photo: Михаил Мокан

Президент Молдовы наградил ветеранов Афганистана © Photo: Михаил Мокан

Президент Молдовы наградил ветеранов Афганистана © Photo: Михаил Мокан

Президент Молдовы наградил ветеранов Афганистана © Photo: Михаил Мокан

Президент Молдовы наградил ветеранов Афганистана © Photo: Михаил Мокан 1 / 9 © Photo: Михаил Мокан Президент Молдовы наградил ветеранов Афганистана

"Сегодня в торжественной обстановке в резиденции президента состоялось вручение государственных наград", — отметил Мокан.

Медалью Meritul Civic были удостоены экс-председатель СВВА Тараклийского района Дмитрий Калчу, председатель СВВА Гагаузии Петр Мавроди, председатель СВВА Штефан-водского района Василий Райлян, председатель СВВА Дондюшанского района, руководитель ансамбля " Батя & Эхо Афгана" Ион Цуркану, председатель СВВА Окницкого района Штефан Урсати и экс-председатель СВВА Ниспоренского района Сергей Зглавоч.

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"Союз ветеранов войны в Афганистане поздравляет всех награжденных с заслуженными наградами и желает им крепкого здоровья, силы духа и успехов в дальнейшей деятельности по укреплению боевого братства Молдовы. Мы приложим максимум усилий, чтобы все достойные члены нашей организации были отмечены государственными наградами", — подчеркнул Мокан.

Также Додон наградил орденом Credinţă Patriei второй степени и медалью Meritul Civic участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

"Искренне поблагодарил всех их за их работу и живой пример. Подчеркнул, что награждать таких людей будут только исходя из их профессиональных качеств, а не по политическому критерию", — написал Игорь Додон на своей странице в fаcebook.

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