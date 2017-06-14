Из Молдовы можно будет напрямую улететь в США

КИШИНЕВ, 14 июн — Sputnik. США могут открыть воздушное пространство для Молдовы. Представители Органа гражданской авиации республики завершили консультации с американскими коллегами по поводу двустороннего соглашения об авиауслугах типа "Open Skies". Между сторонами утвержден итоговый вариант технического проекта.

Проект представят на обсуждение, подписание и ратификацию обеими странами.

"Как только Соглашение "Open Skies" вступит в силу будут созданы предпосылки для запуска прямых полетов из Кишинева по направлению США", — отметили в пресс-службе Органа гражданской авиации Молдовы.

Соглашение "Open Skies" позволит работающим с Международным аэропортом Кишинева авиакомпаниям включать в свое расписание любые направления в США. Полеты могут выполнять трансатлантическими авиалиниями с потенциалом создания транзитных перевозок. В связи с этим Орган гражданской авиации уже начал переговоры с европейскими и азиатскими компаниями.

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