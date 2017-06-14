Троллейбус до аэропорта протестировали, а маршрут еще не определили

КИШИНЕВ, 14 июн – Sputnik. Проект открытия первого троллейбусного маршрута до Международного кишиневского аэропорта находится в завершающей стадии, сообщили в среду в управлении электротранспорта молдавской столицы.

Как сообщили в ведомстве, для этого были сертифицированы и уже протестированы несколько троллейбусов на аккумуляторных батареях.

Однако на данный момент столичные власти не определили точный маршрут, по которому будут следовать такие троллейбусы.

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Кишиневцев просят выбрать между тремя предлагаемыми маршрутами:

Первый вариант маршрута – "Аэропорт – улица 31 августа 1989 года";

Второй вариант – "улица Гренобля – улица Н.Тестемицану – парк "Алунелул";

Третий вариант – "коммуна Ставчены – улица 31 августа 1989 года".

Управление электротранспорта настаивает на первом варианте, но горожане могут повлиять на окончательное решение. Аргументы за и против можно присылать на e-mail: drp@pmc.md.

Еще в ноябре 2015 года глава управления электротранспорта Георге Моргоч заявлял, что руководимое им управление работает над возможностью открыть троллейбусный маршрут до аэропорта. Для этого должны были закупить пять троллейбусов на аккумуляторных батареях.

Такая транспортная единица способна автономно проехать до 50 километров. Для зарядки источника питания требуется порядка часа. По словам специалистов, она может происходить, пока троллейбус едет по городу и подключен к сети.

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