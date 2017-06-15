Потасовка на центральном рынке Кишинева: пострадали карабинеры

КИШИНЕВ, 15 июн – Sputnik. В четверг на центральном рынке столицы произошла потасовка – схлестнулись уличные торговцы и карабинеры, которые там наводили порядок.
Торговцы отказываются продавать товар на рынке, говорят, что там нет подходящих мест, при этом в администрации рынка подчёркивают: несколько сотен мест пустуют, но на них никто не претендует.
Полицейские начали разбирать импровизированные столы, так как продавцы заняли проезжую часть и все прилегающие к рынку улицы.
В ответ торговцы заблокировали движение и пошли "стенка на стенку" на карабинеров. В ход пошли кулаки. В результате пострадали два карабинера.
Всего в обеспечении порядка были задействовано около сотни карабинеров и полицейских.
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